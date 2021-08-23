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Koronavirüste yeni varyant uyarısı: Kitlerle saptanamıyor! Türkiye'ye özgü varyant mı?

23.08.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de koronavirüsün yeni varyantlarının tespit edildiğini söyleyen İzmir Tabip Odası ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği, bunların kitlerin saptayamadığı varyantlar olduğunu söyledi. Delta varyantın bulaşıcılığını arttırdığı günlerde yaşanan bu gelişme, varyantın Türkiye'ye özgü olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Koronavirüs ile ilgili açıklama yapan uzmanlar, bir süredir Türkiye'ye özgü varyant ihtimalinin üzerinde durarak uyarılarda bulunuyordu.

İzmir Tabip Odası ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği ortak açıklama ile İzmir'de koronavirüs varyantlarının alt türlerinin saptandığını açıkladı. Açıklamada, "Sağlık Bakanı, Türkiye’de Delta varyantının baskın olduğunu bildirmiştir. Ancak İzmir’de; alfa, beta, gamma ve delta varyantlarındaki başlıca üç mutasyonu hedefleyen PCR kitleri ile yapılan analizlerde, üç mutasyonu da taşımayan suşlar (alt tür) saptanmaktadır" değerlendirmesi yapıldı.

"SONUÇLARIN AÇIKÇA PAYLAŞILMASI GEREKİR"

Koronavirüs salgınındaki son duruma ilişkin İzmir Tabip Odası ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği'den (KLİMUD) dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan ortak yazılı açıklamada, yeni varyantların saptanması ve özelliklerinin araştırılabilmesi için nükleik asit dizi analizlerinin yaygınlaştırılması ve sonuçlarının açıkça paylaşılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

"Covid-19’a neden olan virüsün (SARS-CoV-2) mutasyonlarının dünyada yayılmakta olduğu ve küresel bir tehdit oluşturduğu görülmektedir. Mutasyon, virüslerin çoğalması sırasında nükleik asit dizilerinde (genomunda) ortaya çıkan değişikliklerdir. İlk tanımlanan virüse göre farklı özellikler gösteren mutasyonlu virüslere varyant virüs denmektedir. SARS-CoV-2’nin toplumda hızlı yayılması ve çoğalması, virüste yeni mutasyonların ortaya çıkmasına, virüsün varlığını sürdürmesine yardım eden (örneğin, kolay yayılmasını, konak hücrelerine daha kolay girmesini, konağın bağışık yanıtlarından kaçabilmesini sağlayan) mutasyonların birikmesine yol açarak varyantların gelişmesine neden olmaktadır. Bu nedenlerle, hastalığın ortaya çıkmasını engelleyecek korunma stratejilerinin geliştirilmesi ve koruyucu önlemlerin hızlı bir şekilde uygulanması gereklidir. Bunun yapılabilmesi için toplumda var olan varyantların yakın izlemi, yeni varyantların saptanması ve elde edilen verilerin başta sağlık sunucuları olmak üzere toplumla hızlı paylaşımı kritik önem taşımaktadır.”

NÜKLEİT ASİT DİZİSİ GEREKİYOR

Varyant virüslerin toplum sağlığı ve salgının seyri üzerine etkilerine dayanılarak gruplandırıldığı belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Endişe verici varyantlar olarak şu anda alfa, beta, gamma ve delta varyantları tanımlanmaktadır. Ayrıca, gözlem altında tutulması gereken ve araştırma altında olan gruplarda çok sayıda varyant bulunmaktadır.

Ülkemizde şu anda başlıca mutasyonları saptayan farklı PCR kitleriyle varyantlar araştırılmaktadır. Bu kitlerin ve algoritmaların standardizasyonunun sağlanması ile sonuçlar daha iyi yorumlanabilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi İzmir
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