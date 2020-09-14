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Koronavirüsten kaçan soluğu orada almıştı! Bu kez Dubai ve Katar'dan geliyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Türkiye'de doğal güzelliği ile doğaseverlerin büyük beğenisini toplayan Başkonuş Yaylası, güzelliği ile dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Koronavirüsten kaçanlarla birlikte bu yıl 100 bin kişiyi ağırlayan yayla, şimdi Dubai ve Katar'dan gelecek ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Koronavirüsten kaçan soluğu orada almıştı! Bu kez Dubai ve Katar'dan geliyorlar

Bin 500 rakımlı bölgede bulunan sedir, meşe, ardıç ve köknar gibi ağaçların yanı sıra sümbül ve salep başta olmak üzere birçok endemik bitkiyi bünyesinde barındıran yayla, alageyik ve yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Yaylayı yılbaşından bu yana yaklaşık 100 bin vatandaşın ziyaret ettiğini ifade eden Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, özellikle salgın hastalık korona virüs nedeniyle pandemi sürecinde ilginin daha çok arttığını söyledi. Yaylaya gelen vatandaşların karavana ve çadır gibi kamp yapma imkanlardan da faydalandığını söyleyen Erdoğanyılmaz, vatandaşları oksijen deposuna davet etti.

Erdoğanyılmaz, “Yayla 12 ay çok vatandaşlar tarafından çok fazla talep görüyor, kimi vatandaş kış mevsiminde gelip burada çeşitli aktiviteler yapıyor, kimileri de yaz mevsiminde kamp ve bungalov evlerde kalarak temiz havanın tadını çıkarıyor. Buraya gelen vatandaşların yüzde 90’ı kent dışından geliyor ve aileler için ayrıca piknik ve park alanları da yer alıyor. Endemik bitki çeşitliliği bakımından İngiltere ve Hollanda'nın toplamının bir buçuğunu barındırmaktadır. Kahramanmaraş'ta havanın 35 derecelerde seyrettiği dönemlerde yayladaki hava ısısının ortalama 20 derecelerde bulunuyor.

“DUBAİ VE KATAR'DAN MİSAFİRLER AĞIRLAYACAĞIZ”

Yaylaya ülkenin farklı yerlerinden vatandaşların yanı sıra Avrupa ve Asya gibi ülkelerden misafirlerinde geldiğini söyleyen Erdoğanyılmaz, “Burada her hafta 7 ila 8 bin misafir ağırlıyoruz. Bu rakam aylık 20 binlere kadar ulaşabiliyor. Yıl başından bu yana yaylaya yaklaşık 100 bin vatandaş ziyaret etti ve bunlardan birçoğu konakladı. Yeni hizmete giren konaklamalarımız ile birlikte üst düzey standartlarda kavuşacak. Yeni anlaşmalar yaptık ve Dubai ve Katar'dan da misafirlerimizi ağırlayacağız. 'Kahramanmaraş Akdeniz'in saklı cenneti, Başkonuş da bu cennetin baş köşesidir' diyoruz. Bu nedenle şehir dışından gelenlerin birçoğu, 'burası Alplere çok benziyor' diyorlar” ifadelerini kullandı.
(İHA)

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