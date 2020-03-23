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Koronavirüsten korunmada yüzey temizliğine dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.03.2020 15:38 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de can kayıplarına yol açan korona virüs için uyarılarda bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, "Virüs bakırda 4, kartonda 24 saat, plastikte ise 3 gün yaşayabiliyor. Hijyen konusuna dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Koronavirüsten korunmada yüzey temizliğine dikkat

Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç Dr. Erdal Seren, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülerek can kayıplarına yol açan korona virüsü(Kovid-19) konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Hijyen konusuna dikkat çeken Dr. Erdal Seren, "Kişisel temizliğin yanında yüzey temizliği de önemlidir. Virüs damlacık ile birlikte havada 3 saat kadar canlı kalabilmektedir. Bakırda 4 saat, kartonda 24 saat, plastikte ve paslanmaz çelikte 2 ila 3 gün canlı kalabiliyor. Plastik yüzeylerde, özellikle gündelik yaşantımızda çok sık kullandığımız plastik su şişelerinin kullanımında yüzey temizliği oldukça dikkat edilmesi gereken bir konudur. Paslanmaz çelik tencere kaşık, çatal gibi ürünlerde temizlik ve hijyen oldukça önemli ayrıca masa yüzeylerinde de bu söz konusu virüs, 2-3 gün aktif olarak kalabilmektedir. Bu nedenle masalarımızın temizlenmesi oldukça önemli" diye konuştu.

'CEP TELEFONLARINA DİKKAT'

Elleri yıkamanın en büyük etken olduğunu söyleyen Erdal Seren, "Aramızdaki mesafenin 1 metre kalması ve havalandırma gibi etenler elbette önemli bununla birlikte yüzey temizliği ve kullandığımız eşyaların da bu virüsleri canlı tutabileceğini bilirsek bu konuda alacağımız tedbirlerde de farkındalık sağlayacaktır. Ayrıca cep telefonları kılıfları gibi, özellikle deri kaplı kılıflarda daha uzun süreli yaşayabilmektedir. araba kullanırken temas ettiğimiz noktalarda, koltuklarda yapılacak temizlik oldukça önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Hijyen

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