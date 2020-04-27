Koronavirüsten korunmak isterken hastalığınıza yenilmeyin

Özellikle kanser hastalarının ya da kalp, beyin, akciğer, karaciğer, böbrek, mide, bağırsak ve endokrin sistem ile ilgili rahatsızlıkları olanların tedavi süreçlerinin devam etmesi gerekiyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Aslan Çelebi, doktora ve hastanelere gidildiğinde koronavirüs tehdidi ile karşı karşıya kalınacağı düşüncesinin son derece yanlış olduğunu, sağlık hizmetlerinin, gerekli güvenlik önlemleri alınarak tüm branşlarda problemsiz yürütüldüğünü belirterek, konu ile ilgili önerilerde bulunuyor. ERKEN TANI VE TEDAVİNİN ERTELENMEDEN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ Koronavirüs dünyada ve ülkemizde hızla yayılarak yaşam tarzımızın tümüyle değişmesine neden olmaktadır. Bu dönemde toplumun büyük bir çoğunluğu zorunlu haller dışında evden çıkmayarak, kendisini ve sevdiklerini korumakta, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluğu da yerine getirmektedir. Süreç içerisinde virüse yakalanan bireyler hastanelere başvurarak, gerek ayaktan gerekse yatarak tedavi olmakta, bunun yanı sıra hayati kayıplar da yaşanmaktadır. Bu şartlar altında pek çok insanda hastanelerin Covid 19 hastalarına hizmet verdiği için güvensiz olduğu ve virüsün bulaşmasına zemin hazırlayacağı gibi yanlış bir kanı oluşmuş durumdadır. Hastalar da, virüs kapma riskinden dolayı acil durumlar dışında hastanelere başvurmayı tercih etmeme eğilimindedir. Bu durum, bazı rahatsızlıkların hızla ilerlemesi riskini ve önemli tehlikeleri beraberinde getirmektedir.

KALP VE KANSER HASTALARI DİKKAT ETMELİ Belirli hastalık gruplarının tanı ve tedavisi, hangi koşulda olursa olsun sürdürülmelidir. Tüm kanser türleri, kalp ve damar hastalıkları, beyin, karaciğer, akciğer, böbrek ile ilgili rahatsızlıklar ihmal edilmemelidir. Hastalar hem kişisel korunma tedbirlerini almalı hem de sağlık ihtiyaçları için güvendikleri merkezlere başvurmalıdır. Bu süreçte uzun süren bir baş ağrısının bile ihmal edilmesi, hastaya çapı giderek büyümüş olan bir beyin tümörü olarak geri dönebilir. Hastanın korunma tedbirlerini alarak hastaneye gitmesi ya da doktora başvurması, olası pek çok sağlık sorunun önüne geçilmesini sağlayacaktır. Kanser hastaları bu dönemde kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi tedavileri almak durumundaysa kesinlikle ara vermemelidir. Tedavi planlamasına göre ameliyat gerekliyse ertelenmemesi önemlidir. Cerrahi uygulamalar hem kişinin hem de operasyonu gerçekleştirecek ekibin güvenliği ön planda tutularak yapılmaktadır. Takip ve tedavileri devam eden hastalar dışarı çıktıklarında mutlaka cerrahi maske takmalıdır. Koruyucu maske hastanedeyken de çıkarılmamalıdır. Kanser hastaları hastanenin kendileri için ayrılan özel bölümlerinde tedavilerini almakta, bu sayede hastalıkla mücadele hız kesmeden devam edebilmektedir.

Kronik organ yetmezliği de hayati bir durumdur. Ülkemizde on binlerce hasta böbrek ve karaciğer nakli olmayı beklemektedir. Bu dönemde nakil merkezlerine gitmemek için ameliyatı ertelemek, yaşam kaybı ile sonuçlanabilir. Nakil operasyonları da gerekli tüm önlemler alınarak yürütülmekte, hastanın bağışıklık sistemi baskılanmakta olduğu için takip süreçleri de her detay hesaplanarak devam etmektedir. Kalp ve damar hastalıklarının tedavilerinin ertelenmesi de doğrudan hayati riske neden olabilmektedir. Tıkalı bir kalp damarı ile evde beklemek, kalp çarpıntısı ya da göğüs ağrısı şikayetlerini geçiştirmek, en ufak bir harekette nefessiz kalmak ilk bakışta koronavirüsten koruyucu olabilir ancak yaşam kalitesi ve süresini düşüreceği bir gerçektir. MUTLAKA DOKTORUNUZLA KONUŞUN Hastalıklarla ilgili vücut sinyalleri alınmasına rağmen doktora başvurulmayıp, belirtiler göz ardı edildiğinde tedavi için geç kalınmış olabilir. Bazı hastalıklar erken tanı ile kısa sürede kontrol altına alınabilecekken, sürecin geçmesinin beklenmesi, geri dönüşümsüz hasarlara yol açabilmekte ve iyileşme şansını da düşürebilmektedir.