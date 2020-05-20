Koronavirüsten korunurken göz sağlığınızı unutmayın

Covid-19’un gözlerden bulaşmasını engellemek için kişisel hijyen büyük önem taşıyor. Memorial Şişli Hastanesi Göz Merkezi’nden Doç. Dr. Abdullah Özkaya koronavirüs ve göz sağlığı hakkında bilgi verdi. KORUYUCU GÖZLÜK ÖNLEMİ Koronavirüs, nezle ve grip gibi mukozadan (dudak, ağız içi, burun içi, göz akı gibi dokular) bulaşan bir virüstür. Göz yüzeyi de mukozadan oluştuğu için koronavirüs için göz de bir bulaş yolu olabilmektedir. Dünyada son dönemde yapılan araştırmalarda, farklı sayılar verilmekle birlikte, koronavirüs hastalarının yüzde 1’inde konjonktivit yani pembe göz hastalığı oluşabildiğine dikkat çekilmektedir. Eller doğru biçimde temizlenmediğinde ağız, burun ve göze götürülürse koronavirüs bulaşma riski yüksek olabilmektedir. Bu sebeple sağlık çalışanlarının, marketlerde görev alanların, bankacıların yani insanlarla yoğun temasta olan kişilerin görev başındayken koruyucu gözlük, yüz siperliği ve maske kullanması gerekmektedir. Bir insan gün içerisinde binlerce kez ellerini yüzüne götürebilmektedir ve bu da virüslerin bulaşmasını kolaylaştırmaktadır.

LENS UYGUN KURALLARLA KULLANILMALI Koronavirüs döneminde en çok merak edilen konulardan biri de lens kullanımıdır. Lensler her zamanki gibi uygun kurallarla kullanılmalıdır. Lensi takmadan önce eller 20 saniye boyunca doğru biçimde yıkanmalıdır. Yıkanan eller tek kullanımlık kağıt havluyla iyice kurulanmalıdır ve lensler o şekilde göze yerleştirilmelidir. Lens kullanım saatleri içerisinde eller ağız, burun, yüz ve göze değdirilmemelidir. Gözler ovuşturulmamalıdır. Lenslerin tatlı suyla teması engellenmelidir. Aynı şekilde lensler çıkarılırken eller yine 20 saniye boyunca doğru biçimde yıkanmalı; tek kullanımlık kağıt havlu ile iyice kurutulmalı ve lensler o şekilde çıkarılarak kutusuna konulmalıdır. Koronavirüs döneminde lens kullanırken numarasız gözlükler ya da yüz siperliği, koruyucu gözlük kullanılabilir. Bu süreçte normal bir gözlükle yüz siperliği kullanmak, kişiler açısından lenslere göre teknik olarak daha kolay olabilmektedir. GÖZLERDEKİ BU BELİRTİLERİ ÖNEMSEYİN “Koronavirüs konjonktivit belirtisi göstermez” söylemi doğru olmamakla birlikte az sayıda hasta bu belirtileri yaşayabilir. Bazı kişiler asemptomatik olabilir. Yani ateş, nefes darlığı, öksürük gibi bilinen belirtileri olmayan koronavirüslü kişilerde sadece konjonktivit belirtileri de görülebilmektedir. Bununla ilgili yapılan yeni klinik çalışmalar mevcuttur. Konjonktivitin belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Gözlerin kanlanması

Çapaklanma

Sulanma

Kızarıklık

Kaşıntı

Gözlerde yanma ya da batma

Kirpiklere yapışan iltihap

Göz kapağında veya zar yapıda şişlik

Alt göz kapağı içinde foliküller Konjonktivitli ancak koronavirüs açısından asemptomatik hastalarda Covid-19 olup olmadığını ayırt etmek çok zordur. Çünkü koronavirüsün neden olduğu konjonktivitte ek bir bulgu olmamaktadır. Bu nedenle muayene sırasında maksimum hijyen şarttır. Hem hastanın hem de doktorun özellikle göz muayenesi sırasında koronavirüs riskine göre hareket etmesi gerekmektedir. Bu anlamda göz muayenesi çok önemlidir ve doğru kurallarla yapılmalıdır. Hastaya en yakın muayenelerden olan göz muayenelerinde bu süreçte öncelikle koronavirüs anamnezi dikkatle yapılmalıdır. Hastada herhangi bir ateş, nefes darlığı, halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük gibi bulgular sorgulanmalıdır. Eğer bu semptomlardan biri varsa ilgili birimlere haber verilmelidir. Muayene sırasında hastanın maskesinin olması gerekmektedir. Doktorda da hastanın durumuna göre özel korumalı maske, yüz siperliği, gözlük gibi ekipmanlar mutlaka olmalıdır. Göz muayenesi yapılan cihazlarda nefes kalkanı kullanılmalıdır. Bu da olası bir bulaşı engellemektedir. Ayrıca cihazlar sürekli olarak dezenfekte edilmelidir. Muayene öncesi ve sonrasında hastanın ve doktorun ellerini yıkaması gerekmektedir.