Koronavirüsten ölen doktorun eşi: Lütfen bana bir şey olmaz demeyin

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde toprağa verilen Dr. Gök'ün eşi Elif Gök, eşinin virüsün ilk günlerinden itibaren insanlara daha fazla faydalı olabilmek için çalıştığını anlatarak, "Gerçekten önde savaşanlar insanlar onlar. Lütfen bana bir şey olmaz nedir demeyin. Kimsenin vebaline de girmeyin. Bu bir vebaldir. Bu bir haktır" dedi. DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı ama daha tehlikeli olduğuna dair kanıt yok Radyoloji uzmanı olarak görev yaptığı Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle tedaviye alınan Uzman Dr. Vedat Gök, sağlık durumu ağırlaşınca sevk edildiği Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti. Koronavirüsten ölen Uzman Dr. Gök'ün, Zonguldak'ta 15 kardeşten hayatta kalan tek çocuk olduğu ortaya çıktı. Diğer 14 kardeşini küçük yaşta ateşli hastalıklar nedeniyle haybeden Uzman Dr. Gök'ün babasını da doktorluğu kazandığı dönem kaybettiği öğrenildi. Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde toprağa verilen 3 çocuk babası Dr. Gök'ün babaocağında ise yas var. Eşi Elif Gök, yaşadıkları zorlu süreci anlatarak eşinin Ankara'ya sevk olduktan 4 gün sonra hayatını kaybettiği haberini aldıklarını söyledi.

DOKTOR VEDAT GÖK'Ü EŞİ ANLATTI Koronavirüs salgını boyunca eşinin özveriyle mesleğine devam ettiğini ifade eden Elif Gök, şöyle konuştu:

"15 kardeşlerdi. 14'ü vefat etti. Tek çocuktu hayattaki. Kimde ne şekilde seyredeceği belli olmuyor hastalığın. Bizler sağlık çalışanları olarak herkesi uyarmaya gayret ediyoruz. Maskeye, mesafemize, hijyenimize her defasında hep uyardık. Eşim pozitif olduğunda izole etmedi kendini. Koronavirüs ülkemize geldiğinden beri izole etti kendini aslında. Hepimiz ailemizden, herkesten uzak kalmaya çalıştık. Çünkü biz önde savaşanlardık. Gerçekten biz sağlık çalışanları olarak söylüyorum bunu gerçekten önde savaşanlar insanlar onlar. Lütfen bana bir şey olmaz nedir demeyin. Kimsenin vebaline de girmeyin. Bu bir vebaldir. Bu bir haktır. O nedenle bana bir şey olmaz demeyin. Kimde ne şekilde seyredeceği belli olmuyor. Benim eşim görevi başında bulaşı oldu. İnşallah Allah onu şehitlik mertebesine kabul buyurur. Eşim oğlum içinde sadece baba değil hocasıydı aynı zamanda. Sürekli istişare halindelerdi. İnşallah önce iyi bir insan, sonra iyi bir hekim olur. İnşallah babasının yolunda aynı yolda inşallah insanlara faydalı, ilime faydalı iyi bir insan olur."