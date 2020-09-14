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Koronavirüsten ölen tıp öğrencisi Merve Mercan'ın adı parkta yaşatılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2020 14:02 | Son Güncelleme

Koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan'ın adı, üniversitesinin kampüs alanında inşa edilecek parkta yaşatılacağı bildirildi.

Koronavirüsten ölen tıp öğrencisi Merve Mercan'ın adı parkta yaşatılacak

Selçuk Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin Alaeddin Keykubat yerleşkesinde, rektörlük binası ile Kampüs Camii arasında bir bölgede inşa edilecek parka "Merve Mercan" adının verileceği belirtildi.

Parkın 45 bin 212 metrekare alana kurulacağı, içinde dinlenme alanları, yürüyüş yolları ile su yolunun yer alacağı ifade edilen açıklamada, Mercan'ın tıp fakültesinin onur öğrencisi olmasıyla ve çevresine örnek kişiliğiyle bilindiğine işaret edildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 40 gün yoğun bakımda tedavi gören Mercan, 10 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

AA

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