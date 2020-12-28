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Koronavirüsü aşısı olan ilk Türk: Hemşire Zeynep

28.12.2020 15:47 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsü aşısı olan ilk Türk: Hemşire Zeynep

Almanya’da BioNTech aşısı ile aşılama başladı ve Pazar günü ilk Türk aşıyı oldu. Aşı denemelerinin dışında ilk kez aşılanan Türk ise, yoğun bakım hemşiresi Zeynep Kallmayer’di. Frankfurt Üniversite Kliniği’nde çalışan Türk hemşire, aynı zamanda Hessen Eyaleti’nin aşılanan ilk kişisi de oldu.

Sözcü'nün haberine göre Almanya, dünden itibaren yaşlıları, yaşlı bakım uzmanlarını ve yoğun bakım çalışanlarını aşılamaya başladı. Dün, Hessen Eyaleti'ndeki ilk aşıyı Türk hemşire Zeynep Kallmayer oldu.

“Ben Anadolu'nun tam ortasında bir ahırda doğdum, doğuştan bağışıklığım var” diye gülümseyen Zeynep yine de tabii ki aşı olmak gerektiğini söyledi.

Zeynep Hemşire, “Bu aşı en güzel Noel hediyesi oldu” dedi.

“KIZIM OLDU, BANA BULAŞMADI”

50 yaşında olan Frankfurt Üniversite Kliniği'nin yoğun bakım servisinde çalışan Zeynep, aynı zamanda dünyada ilk aşılanan Türk unvanını da aldı.

Zeynep hemşirenin çalıştığı bölüm, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bakıma alınanların bulunduğu yer. Yani en acil ve önemli bölüm. Zeynep hemşire, aşıdan sonra, “Bu aşı, ben ve arkadaşlarım için salgından sonraki en güzel Noel hediyesi oldu” diye konuştu.

Zeynep'ten sonra aynı hastanede görevli 185 kişi daha aşılandı.


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