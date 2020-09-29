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Koronavirüsü iki kez yenen doktordan dikkat çeken uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 09:35 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Duran Buran, koronavirüse yakalanıp, hastalığı yendikten sonra koronavirüs polikliniğinde tekrar enfekte oldu. İkinci hastalığı daha ağır geçiren ve 1 ay süren tedaviyle sağlığına kavuşan Buran, hastanede yeniden iş başı yaptı. Buran, "Vatandaşlar 'ben bu hastalığı geçirdim, tekrar geçirmem' diye bir rehavete kapılmasınlar. Sıkı tedbirlere uysunlar. Bu hastalık birkaç sefer geçirilebiliyor" dedi.

Koronavirüsü iki kez yenen doktordan dikkat çeken uyarı

Dr. Duran Buran, koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendiği bir kişinin temaslısı olması nedeniyle 11 Mayıs'ta Kovid-19 testi yaptırdı. Koronavirüs belirtilerinden hiçbirini taşımayan Buran'ın test sonucu pozitif çıktı. Dr. Buran, bunun üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Koronavirüs kliniğinde yaklaşık 5 gün tedavi gören Dr. Buran, daha sonra taburcu edildi. 14 gün evinde karantinada kalan Buran, son testleri negatif çıkınca hastanedeki işine geri döndü. Koronavirüs polikliniğinde Kovid-19'lu hastalar ile ilgilenen Buran'ın ilk koronavirüs tanısından yaklaşık 3,5 ay sonra yüksek ateş, öksürük, kas ağrısı, baş ağrısı, ishal ve halsizlik şikayeti başladı. Bunun üzerine Buran, 28 Ağustos'ta tekrar Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Buran, evinde ilaç tedavisine başladı. Ailesiyle yaşayan Buran, bu süre içinde farklı bir eve geçerek kendisini karantina altına aldı. 3 hafta test sonuçları pozitif çıkan Buran, yaklaşık 1 ay sonra iyileşerek hastanedeki işine geri döndü.

'HASTALIĞI ATLATAMAYACAK MIYIM DİYE DÜŞÜNDÜM'

Dr. Buran, ikinci koronavirüs enfeksiyonunun ilkine göre çok ağır geçtiğini söyledi. Dr. Buran, "İlkinde pozitif biriyle temaslı olduğum için test yaptırdım ve pozitif çıktı. İkinci koronavirüs enfeksiyonunu koronavirüs polikliniğinde Kovid-19'lu hastalar ile ilgilenirken aldığımı düşünüyorum. İkincisi daha ağır geçti. Bu süre içinde tedirgin oldum, aralıklarla PCR baktırdım, 3 hafta pozitif görünce 'ben bu hastalığı atlatamayacak mıyım' diye düşünerek psikolojik problemler yaşadım" dedi.

'AİLEMDEN UZAK KALMAK DA BEİ ETKİLEDİ'

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Dr. Buran, "'Ben bu hastalığı geçirdim, tekrar geçirmem' diye bir rehavete kapılmasınlar. Sıkı tedbirlere uysunlar, kalabalıktan uzak dursunlar, sosyal faaliyetlerini biraz azaltsınlar. Bu hastalık bir kaç sefer geçirilebiliyor. Her insanın bünyesi aynı olmayabiliyor. Yaşlılar bu enfeksiyona daha duyarlı. Ben gençlerimizi şu şekilde uyarmak istiyorum; koronavirüs polikliniğinde çalıştığım süre içinde gördüğüm kadarıyla bu hastalık sadece yaşlı insanları ilgilendiren bir hastalık değil. Genç insanlar da bu hastalıktan ağır bir şekilde etkilenebiliyorlar. Gençler de yoğun bakımda tedavi görebiliyor, hayatını kaybedenler de oluyor. Bu hastalık süresi içinde ailemden uzak kalarak kendimi izole ettim. Ailemden uzak kalmak da beni etkiledi. Zaman zaman sıkıldım, ailemi özledim" diye konuştu.

'10 VAKADAN BİRİ SAĞLIK ÇALIŞANI'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sağlık çalışanları içinde birden fazla kez enfekte olan kişilerin olabildiğini belirterek, "Hemen tamamına yakını koronavirüs geçirip iyileştikten sonra mesleklerine dönüp çalışmaya başlıyor. Hepsi koronavirüs geçirdikten sonra görevlerinin başına dönerek daha önce verdikleri hizmeti veriyor. Eylül ayının başında Sayın Bakanımız bir açıklama yapmıştı. O zaman vaka sayısı 280 bin civarındaydı. O zamanki vakaların içindeki 28 bin kişi sağlık çalışanıydı. Aslında Türkiye'deki her 10 koronavirüs hastasından birisinin sağlık çalışanı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sağlık çalışanları mesleklerini yaparken bu hastalığa yakalanıyorlar" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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