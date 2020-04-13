HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsü kaç kişi yendi? İşte son durum

Koronavirüsü kaç kişi yendi? İşte son durum

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2020 21:20 | Son Güncelleme

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 440 bini aştı.

Koronavirüsü kaç kişi yendi? İşte son durum

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 440 bin 273 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görülürken, ülkede Kovid-19'a yakalanan 77 bin 663 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla İspanya (64 bin 727), Almanya (64 bin 300), İran (45 bin 983), İtalya (35 bin 435), ABD (33 bin 907) ve Fransa (27 bin 718) oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 906 bin 892'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 118 bin 490 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 348 bin 129 aktif enfekte vaka bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Macron duyurdu! Yasak uzatıldıMacron duyurdu! Yasak uzatıldı
Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

Bakan Kurum duyurdu! 28 ile yeni genelge gönderildi

Bakan Kurum duyurdu! 28 ile yeni genelge gönderildi

Ticaret Bakanlığından kredi kartı aidatına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığından kredi kartı aidatına ilişkin açıklama

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uzatıldı

İçişleri Bakanı Soylu: Gelen mesaj beni çok etkiledi

İçişleri Bakanı Soylu: Gelen mesaj beni çok etkiledi

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Vuhan'da aylardır süren karantina sona erdi

Vuhan'da aylardır süren karantina sona erdi

Diğer Haberler
Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu! Yasak uzatıldı

Macron duyurdu! Yasak uzatıldı

Putin'den koronavirüs itirafı: Durum kötü

Putin'den koronavirüs itirafı: Durum kötü

Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde 1 milyon 900 bini aştı

Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde 1 milyon 900 bini aştı

Fransa'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 967'ye yükseldi

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 967'ye yükseldi

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde 1 denizci koronadan öldü

Tartışmalara konu olan uçak gemisinden ölüm haberi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.