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Koronavirüsü önemsemedi, aşı yaptırmadı! Yoğun bakımdan çıkınca ilk sözleri bu oldu

14.09.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de günlerce yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası Ahmet Doğan, aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu söyledi. Yaşadığı zorlu süreci anlatan Doğan, "Yalvarıyorum milletimize, herkes aşısını vurulsun. Aşıyı vurulan arkadaşlar hastalığı rahat geçiriyor" dedi.

Koronavirüsü önemsemedi, aşı yaptırmadı! Yoğun bakımdan çıkınca ilk sözleri bu oldu

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Doğan (48), koronavirüs (Covid-19) hastalığına yakalandı. Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören Doğan, günlerce yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Yaşadığı zorlu süreci anlatan Doğan, virüsü önemsemediği için aşı yaptırmadığını söyledi. Hastalığın çok kötü bir durum olduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

Biz önemsemedik, aşıyı vurulmadık. Bize gelmeyecek zannettik. Allah bu hastalığı milletimize, devletimize, vatandaşlarımıza vermesin. Bu hastalık çok kötü bir hastalık, aman rica ediyorum milletimize aşısını vurulsun. Çok zor bir hastalık, aşıyı vurulan arkadaşlar var. Onlar çok rahat bu hastalığı geçiriyor. Bizler çok zor geçirdik. Daha bitiremedik, daha sonlandıramadık.

"BU MASKELERİN GERÇEKTEN ÇOK FAYDASI VAR"

Vatandaşlara aşı çağrısı yapan Doğan, "Onun için rica ediyorum, yalvarıyorum milletimize, herkes aşısını vurulsun. Bu aşı inşallah devletimize, milletimize yararlı olur. Allah yardım etsin milletimize. Bu maskelerin gerçekten çok faydası var. Maskelerimize çok dikkat edelim. Kendi kendimizi koruyacağız, yapacak hiçbir şey yok. Aşımızı vurulalım, bu hastalık çok kötü bir şey" dedi.

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"HİÇBİR EKSİĞİMİZ YOK"

Hastanede kendisine çok iyi bakıldığını dile getiren Doğan, "Bütün hastanelerimiz öyle güzel ki, her şey son sistem. Hiçbir eksiğimiz yok. Allah razı olsun devletimizden. Doktorlarımızdan, hemşirelerimizden Allah razı olsun. Onlar da aynı babasıymış, annesiymiş, kardeşiymiş gibi çok iyi ilgileniyorlar. Allah razı olsun. Allah onlara da zeval vermesin. Onlara da hastalık vermesin" diye konuştu.

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(İHA)

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koronavirüs (Covid-19) Kırıkkale koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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