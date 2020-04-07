HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüsü yaşam alanından tamamen temizlemek mümkün mü?

Koronavirüsü yaşam alanından tamamen temizlemek mümkün mü?

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.04.2020 09:13 | Son Güncelleme

Koronavirüsten korunmak için kişisel temizlik kadar ortam temizliği de önem taşıyor. Hijyen konusunda dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili açıklama yapan ISS Türkiye, çamaşır suyunun önemine dikkat çekti.

Koronavirüsü yaşam alanından tamamen temizlemek mümkün mü?

Koronavirüs salgınının küresel bir tehdit haline geldiği bu günlerde hem kişisel hijyen hem de ev temizliği büyük önem kazandı. Temizlik, Güvenlik, Teknik Hizmetler gibi birçok alanda faaliyet gösteren ISS Türkiye, evde kalıp sürecin geçmesini beklerken doğru hijyenin nasıl sağlanacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

ISS Türkiye, dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle açıkladı: ’’Evi temizlemeye başlarken öncelikle deterjan kullanılarak yüzeydeki ve eşyalardaki kirlerin arındırılması gerekir. Ardından dezenfeksiyon işlemine geçilir. Çamaşır suyu kullanılarak özellikle sık dokunuşlu yüzeyler ıslak olarak silinir ve kendi kendine kurumaya bırakılır. Bu noktadaki en önemli ayrıntı ise asla kuru bezle kurulanmaması gerektiği. Zeminleri ise haftada bir ya da 2 kere çamaşır suyu ile dezenfekte etmekte fayda var’’.

ÇAMAŞIR SUYU İLE DEZENFEKTE EDİLMESİ GEREKEN SIK DOKUNUŞLU YÜZEYLER

Şirket, çamaşır suyu ile dezenfekte edilmesi gereken sık dokunuşlu yüzeyleri şöyle açıkladı:

’’Kapı tutma yerleri, masa yüzeyleri, sert yemek sandalyelerinin kolları, sırt kısmı ve koltukları, mutfak ve banyo tezgahları, musluk ve musluk başlıkları, tuvaletler (Klozet, lavabo, sifon ve duş başlıkları), Işık anahtarları, uzaktan kumandalar ve oyun kumandaları. Bunun yanı sıra bir tür kimyasal olarak sınıflandırıldığı için çamaşır suyu kullanılırken de dikkat edilmesi gerekenler var. Çamaşır suyu kullanırken odayı havalandırın. Çamaşır suyunu asla diğer temizlik malzemeleriyle karıştırmayın. İdeal ölçü olarak bilindiği şekliyle bir litre suya iki yemek kaşığı çamaşır suyu kullanın. Etkisini yitireceğinden çamaşır suyu karıştırılmış suyu birkaç saatten fazla bekler ise tekrar kullanmayın’’.

KİŞİSEL HİJYENDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Şirket, kişisel hijyende dikkat edilmesi gereken durumlar ise şöyle açıkladı:

’’Öksürdükten, hapşırdıktan, yüzünüze veya burnunuza dokunduktan ve tuvaleti kullandıktan sonra, bir yerden geldiğinizde ya da bir yere gidince mutlaka ellerinizi yıkayın. Marketten veya alışverişten döndüğünüzde de yine ellerinizi detaylı bir şekilde yıkayın. Güvende kalmak için mümkün olduğunca evde kalın. Diğer insanlardan en az iki metre uzak durun. Ellerinizi sabun kullanarak en az 20 saniye ovarak sık sık yıkayın veya el dezenfektanı kullanın. Öksürük veya hapşırma gibi şikayetleriniz varsa mutlaka koruyucu maske takın’’. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Türkiye'de uygulandıÇin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Türkiye'de uygulandı
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs temizlik

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Bakan Soylu'dan OHAL açıklaması: Kesinlikle olmaz diyemem

Bakan Soylu'dan OHAL açıklaması: Kesinlikle olmaz diyemem

Fox TV'den Mucize Doktor kararı!

Fox TV'den Mucize Doktor kararı!

Okan Bayülgen sosyal medyayı salladı!

Okan Bayülgen sosyal medyayı salladı!

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Fatih Portakal'a hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan!

Fatih Portakal'a hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan!

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor (Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?)

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Kaygı ve strese neden oluyor! Koronavirüs döneminde uykusuzlukla baş etme önerileri

Koronavirüs döneminde uykusuzlukla baş etme önerileri

Koronavirüs günlerinde ruh sağlığınızı korumak için bunlara dikkat

Korona günlerinde ruh sağlığını korumanın yolları

Koronavirüsle mücadelede yeni gelişme! Çin'den sonra Türkiye'de uygulanmaya başlandı

Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Türkiye'de uygulandı

Evde çalışırken ergonomiye dikkat!

Evde çalışırken ergonomiye dikkat! Masada çalışmıyorsanız...

Tek kullanımlık solunum cihazı için geri sayım başladı

Geri sayım başladı! Türk doktor üretti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.