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Koronavirüsü yenen sağlık personeli: Günlerce uyumadım!

04.04.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Sevgi Sönez, koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. 35 yaşındaki 112 personeli, psikolojik yıkıma uğradığını söyleyerek, 'Benim için hem psikolojik hem de fiziksel olarak zor bir zaman dilimiydi. Böbreklerim, kas ağrılarım çok fazlaydı. Baş ağrısından günlerce uyumadım' dedi.

Koronavirüsü yenen sağlık personeli: Günlerce uyumadım!

112 Narlıdere İstasyonu’nda görev yapan evli ve 2 çocuk annesi paramedik Sevgi Sönmez yakalandığı koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. Geçen yıl 30 Ekim’de yaşanan depremin ardından 20 Kasım'da testinin pozitif çıktığını belirten Sönmez, "Covid- 19'a deprem zamanı yakalandım. Deprem nedeniyle 1 hafta 10 gün boyunca evimize gidemedik. Sürekli enkaz alanında, sahada ve çadırların bulunduğu yerlerde çalıştık. Bu süreçte uyumadık, yemek yiyemedik ve su içemedik. Bağışıklık sistemimiz düştü. Sonrasında tüm istasyon olarak pozitif olduğumuzu öğrendik. Karantina için evime gittiğimde çocuklarımı hiç görmeden, karantina odama geçip, kapımı kapattım. Yaklaşık 12 gün boyunca da hiç odadan çıkmadım. Benim için hem psikolojik hem de fiziksel olarak zor bir zaman dilimiydi. Böbreklerim, kas ağrılarım çok fazlaydı. Baş ağrısından günlerce uyumadığımı biliyorum. Çocuklarım kapının diğer tarafındaydı ancak onlarla fiziksel iletişim kuramıyordum. Kızım ve oğlum gelip, ağlıyordu. Onları ikna etmekle ve kendi sağlığımla uğraştım" diye konuştu.

'ÇOK BÜYÜK MOTİVASYON DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞADIM'

Psikolojik yıkıma uğradığını söyleyen Sevgi Sönmez, "Çocuklarım ve babası bir hayat yaşıyor. Ben de onları uzaktan izliyormuşum gibi çok büyük motivasyon düşüklüğü yaşadım. Ağırdı, zordu" dedi.

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'BİZ ÇOK YORULDUK, TÜKENDİK'

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Sevgi Sönmez, "Biz çok yorulduk, tükendik. Fiziksel olarak yetemeyeceğimiz durumlara geldik. Dinlenemiyoruz, çocuklarımıza vakit ayıramıyoruz. Biraz daha ciddiye alınmasını istiyorum. Sosyal mesafeye, maske ve hijyene uyulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İzmir
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