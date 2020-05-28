Koronavirüsü yenenlerin sayısı 2,5 milyonu geçti

\u015eubat ay\u0131nda \u00c7in'de ortaya \u00e7\u0131kan ve t\u00fcm d\u00fcnyaya yay\u0131lan koronavir\u00fcs (Kovid-19) salg\u0131n\u0131nda iyile\u015fenlerin say\u0131s\u0131 d\u00fcnya genelinde 2,5 milyonu ge\u00e7ti.\nAyr\u0131nt\u0131lar gelecek...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 B\u00f6yle yalvard\u0131: Yapmay\u0131n, evdekiler g\u00f6r\u00fcr ve e\u015fim de beni bo\u015farKoronadan \u00f6len sahibini hastanede aylarca beklediKoronavir\u00fcs do\u011fal hayata yarad\u0131: Bal\u0131klar ve ku\u011fular geri d\u00f6nd\u00fc