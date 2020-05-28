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Koronavirüsü yenenlerin sayısı 2,5 milyonu geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 28.05.2020 10:48 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı.

Koronavirüsü yenenlerin sayısı 2,5 milyonu geçti

Şubat ayında Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu geçti.

Ayrıntılar gelecek...

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