HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsü yok eden makine üretildi

Koronavirüsü yok eden makine üretildi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2020 11:10 | Son Güncelleme

ABD merkezli elektronik firması Dynamics, mikropları emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir koronavirüs öldürme makinesi ürettiğini açıkladı. Nanowave adı verilen bu teknoloji, ortamdaki virüsün yüzde 99'unu saniyenin iki binde biri kadar kısa bir sürede ortadan kaldırabiliyor.

Koronavirüsü yok eden makine üretildi

Bütün dünyayı etkisi altına alan Corona virüse elektronik şirketlerini inovatif teknolojilere çözüm bulmaya çalışıyor. ABD merkezli Dynamics şirketi, corona virüsü kapalı alanda yok eden bir makine ortaya çıkardı.

Nanowave adı verilen teknolojide alet, mikropları emerek onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatıyor. Bu işlemi saniyenin iki binde biri kadar kısa bir sürede gerçekleştiren alet, 3 metreye kadar yakınında bulunan virüslerde etkili.

YÜZDE 99 ETKİLİ

300 litre havayı içine çekerek içerisinde corona virüs bulunmayan havayı ortama geri bırakan Nanowave’in virüsü yok etmede yüzde 99 etkili olduğu açıklandı.

Teknolojiyi geliştiren ekip tarafından Teksas Üniversitesi Tıp Bölümü ve Colorado Eyalet Üniversitesi’nde laboratuvar testleri gerçekleştirilen Nanowave’in yüzde 99.99907 etkili olduğu bilimsel olarak açıklandı.

Carnegie Mellon Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Profesörü olan Elias Towe, "Dynamics, COVID-19 virüsünü etkisiz hale getirmek için ilk uygulanabilir araçlardan birini yarattı" ifadelerini kullanırken "Cihazın, ABD’nin en büyük laboratuvarlarından birinde ölçülen performansı gerçekten etkileyici." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
Eşinin duş sonrası yaptığını paylaştı! Binlerce kadın...Eşinin duş sonrası yaptığını paylaştı! Binlerce kadın...
Her ayrıntısı kan donduruyor! Organlarını satmak için kızlarını boğarak öldürdü Her ayrıntısı kan donduruyor! Organlarını satmak için kızlarını boğarak öldürdü
En Çok Okunan Haberler
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Ermenistan’da sular durulmuyor! Sarkisyan devreye girdi
Ermenistan’da sular durulmuyor! Sarkisyan devreye girdi
Eşinin duş sonrası yaptığını Facebook'tan paylaştı! Binlerce kadın...
Eşinin duş sonrası yaptığını paylaştı! Binlerce kadın...
Her ayrıntısı kan donduruyor! Organlarını satmak için kızlarını boğarak öldürdü
Her ayrıntısı kan donduruyor! Organlarını satmak için kızlarını boğarak öldürdü
Seks mağazası en büyük destekçisi! Çok sayıda sperm üretiyor...
Seks mağazası en büyük destekçisi! Çok sayıda sperm üretiyor...
Koronavirüs tedavisi gören hasta, sigara içmek isteyince yangın çıktı
Korona tedavisi gören hasta, sigara içmek isteyince yangın çıktı
Çete çökertildi: 46 çocuk 14 sapığın elinden kurtarıldı
Çete çökertildi: 46 çocuk 14 sapığın elinden kurtarıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.