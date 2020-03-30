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Koronavirüsün bugüne kadar bilinmeyen yeni bir belirtisi keşfedildi

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2020 10:33 | Son Güncelleme

Koronavirüsün bugüne kadar bilinmeyen yeni bir belirtisi keşfedildi.

Koronavirüsün bugüne kadar bilinmeyen yeni bir belirtisi keşfedildi

ABD’deki yapılan araştırmaya göre her 30 koronavirüs hastasından 1’inde, göz akının iltihaplanması olan ve ‘pembe göz’ olarak da bilinen konjoktivite rastlandı.

Amerikan Oftalmoloji Akademisi, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda koronavirüsün şimdiye kadar açıklanmayan bir belirtisinin daha keşfedildiğini duyurdu.

Akademi, pembe göz olarak tarif edilen konjoktivitin de semptomlar arasında dikkate alınması gerektiğini belirtti. Araştırmaya göre, ABD’de COVID-19 teşhisi konuşan her 30 hastadan 1’inde konjonktivit görüldüğü ifade edildi.

ABD’li doktorlar, Çin’deki birçok hastaneden toplanan sağlık verilerinin yer aldığı başka çalışmalara da dikkat çekerek, bu araştırmada 1099 koronavirüs hastasının 19’unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti.

DİĞER BELİRTİLER DE VARSA DİKKAT

Konjoktivit, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanması olarak tarif ediliyor. Uzmanlar konjonktiviti olan kişilerin aynı zamanda ateş ve solunum zorluğu yaşamaları halinde, COVID-19 şüphesi nedeniyle sağlık kurumlarına başvurmaları konusunda uyardı.

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