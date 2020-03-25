Koronavirüsün en net belirtileri: Kuru öksürük, nefes darlığı, yüksek ateş!

Koronavirüsün yeni çıkan bir virüs olmadığına dikkat çeken Dr. Uluğ, "Bu, yıllardır takip ettiğimiz, daha önce de SARS ve MERS diye adlandırdığımız bir virüs ailesinden geliyor. Corona Virüs ailesinin 4 grubu var; alfa, beta, delta ve gama. Şu anda Corona Virüs’ün beta grubunda yer alan bir tür olan COVİD 19’un sebep olduğu bir salgın ile karşı karşıyayız. Daha önceki salgınlarda da ölümler yaşanmıştı" diye konuştu.

COVİD 19’da ölüm oranlarının Çin’de yüzde 2 ile başlamışken, şu anda yüzde 12’lere ulaştığını aktaran Dr. Uluğ, "Ancak Çin’deki sıkı tedbirler ve halkın önlemlere uyumu ile birlikte, burada kontrol altına alındı, ancak şu anda salgının merkezi artık Avrupa olarak değerlendiriliyor ve buradaki ölüm oranlarının da Çin’i geçeceği tahmin ediliyor" şeklinde konuştu. KİMLER DAHA RİSKLİ GRUPTA? Corona Virüs belirtileri hakkında bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Uluğ, şunları kaydetti: "Koronavirüs vakalarında; hastaların gösterdiği klinik tablonun gripten çok bir farkı yok, bu vakaları 3 grupta topluyoruz. 1. grupta solunum yolu enfeksiyonu bulguları dediğimiz; öksürük, yüksek ateş, solunum zorlukları olan ve son 14 gün içinde yurt dışında bulunmuş hastalar yer alıyor, 2. grupta akut solunum yolu hastalıkları belirtileri taşıyan ve tanımlanmış Covid 19 olgusu ile temas eden vakalar var, 3. grup vakalar ise, yine solunum yolu enfeksiyonu bulguları taşıyan, hastaneye yatmayı gerektiren ileri durumdaki ağır klinik tablolar bulunuyor, bu grupta bir temas öyküsü aramıyoruz."

Yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, kas ağrılarının en net belirtiler olduğuna dikkat çeken Dr. Uluğ, "Bu klinik bulgular görüldüğünde hiç beklenmeden bir sağlık kurumuna gidilmeli, önce hastalar klasik bir grip gibi düşünüp evde atlatmaya çalışıyor ve bekliyorlar, ancak bu defa da hastalığın pnömoni (zatürre) gibi komplikasyonları baş gösteriyor. Bu nedenle hasta hiç beklemeden 24-48 saat içinde bu şikayetleri düzelmiyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Evden çıkarken de muhakkak maskesini takmalıdır" dedi. COVİD 19’un ölümcül seyrettiği grupların; 60 yaş üstü ve ek hastalığı olan kişiler olduğunu belirten Dr. Uluğ, "Kronik akciğer hastalığı (KOAH gibi) olanlar, kalp yetmezliği ve hipertansiyon hastaları, şeker hastaları, onkoloji hastaları riskli gruptadır" şeklinde konuştu. TOPLUMUN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ BUNU GRİP GİBİ AYAKTA ATLATACAK Virüsün en klasik bulaşma yolunun eller olduğunu belirten Dr. Uluğ, "Maske takmak çok önemseniyor ancak ondan da önce ellerimizi temizlememiz lazım. Bu virüs kişiye bulaştıktan sonra illaki onda ağır bir şekilde seyredecek şeklinde bir algı oluşmamalı, toplumun büyük bir bölümü bunu zaten bir grip gibi ayakta atlatacak, ancak Komorbid (Bir veya daha fazla ek hastalığın olması durumu) hastalarda sorunlar yaşanabilecek" şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR? Dr. Mehmet Uluğ, şunları söyledi: "Hiç ateş ya da öksürük yoksa dahi hastalık bize bulaşmış olabilir. Ancak başka bir kişiye bulaştırma olasılığı ateş, öksürük, halsizlik gibi semptom veren hastalarda daha yüksek orandadır. Bulgusu olmayan kişilerin bulaştırıcılık riski ise semptom verenlere oranlara daha azdır. Özellikle sağlık çalışanları birebir hastaya yakın temas eden, hastanın salgıları ile temas edecekler riskli grupta olanlara maske takmalarını tavsiye ediyoruz. Hasta kişi ile birebir temasta öpüşmeden tokalaşmada dahi bulaşma riski yüksektir, bu nedenle el hijyeni çok önemlidir; en az 20 saniye elleri bol su ve sabunla yıkamak veya alkol bazlı el antiseptikleri de kullanılabilir. Maskeden ziyade, el hijyeni çok daha önemli ve tabi acil ihtiyaçlar dışında evden çıkmamak da alınabilecek en iyi önlemlerden biri." 14 GÜN KURALI 14 gün kuralına da değinen Dr. Uluğ, "Kişinin virüsü aldıktan sonra, kendisinde hastalık oluşturması için gereken süreye kuluçka evresi diyoruz. Bu süre Covid 19’da 2-14 gün arası. Yani bu virüs 14 gün içinde ortaya çıkabildiği için herhangi bir şüphede kişinin kendini 14 gün boyunca izole etmesi gerekmektedir” dedi.