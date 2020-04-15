HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarına ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap

Koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarına ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2020 01:21 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvar ortamında üretildiği iddialarının inandırıcı olmadığını söyledi.

Koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarına ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap

Orgeneral Milley, Savunma Bakanı Mark Esper ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kovid-19 virüsünün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Medyada, blog sitelerinde çok sayıda dedikodu ve spekülasyon var. Bu iddialarla ilgilendiğimiz size şaşırtıcı gelmemeli ve istihbarat bu iddiaları ciddi bir şekilde inceledi. Şu aşamada, bu iddialar inandırıcı değil. Doğal olduğunu gösteren önemli ölçüde kanıt var. Ama yine de bundan tam emin olamayız."

Kovid-19 virüsünün Çin'in Wuhan kentinde yarasalardaki zararlı virüsleri inceleyen bir laboratuvardan sızdığı ileri sürülüyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığının da iki yıl önce istihbarattan Wuhan'daki laboratuvarın yeterince önlem almadığını ve oradan çıkacak virüsün salgına neden olabileceğine dair bilgi aldığı iddia ediliyor. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yatakta kal, güvende kal''Yatakta kal, güvende kal'
Çernobil’de 10 gündür süren yangın söndürüldüÇernobil’de 10 gündür süren yangın söndürüldü
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
ABD çin Kovid-19 Mark Milley

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz olay! İhbar edilen otobüste 4 koronavirüslü yolcu...

Akılalmaz olay! İhbar edilen otobüste 4 koronavirüslü yolcu...

Filyasyon nedir? Türkiye'de nasıl uygulandı?

Filyasyon nedir? Türkiye'de nasıl uygulandı?

Oğlunu görenler şaşırdı! Beğeni yağdı

Oğlunu görenler şaşırdı! Beğeni yağdı

Bakanlıktan gıda işletmeleri ile tüketiciye Kovid-19 uyarıları

Bakanlıktan gıda işletmeleri ile tüketiciye Kovid-19 uyarıları

Bakan Koca: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1403'e yükseldi

Bakan Koca: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1403'e yükseldi

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

Diğer Haberler
Trump'tan koronavirüs nedeniyle savaş açtığı DSÖ'ye hamle!

Trump'tan koronavirüs nedeniyle savaş açtığı DSÖ'ye hamle!

Çernobil’de 10 gündür süren yangın söndürüldü

Çernobil’de 10 gündür süren yangın söndürüldü

ABD’de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aştı

ABD’de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aştı

Obama, 2020 başkanlık seçimi için Biden’a desteğini açıkladı

ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor! Trump'a Obama darbesi

New York Valisi Cuomo'dan Trump'ın sözlerine cevap: ABD'de kral yok

New York Valisi'nden Trump'a cevap: ABD'de kral yok

Koronavirüs salgının başladığı Çin’den müjde: Aşı çalışmasında ikinci aşamaya geçildi

Çin'den 'aşı' müjdesi: İkinci aşamaya geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.