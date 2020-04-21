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Koronavirüsün şarkısı: Yapısı notalara döküldü

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2020 17:29 | Son Güncelleme

ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bilim insanları yeni tip koronavirüsün (Covid-19)’un taçlı protein yapısını yapay zeka kullanarak notalara döktü. Uzmanlar, bir saat 50 dakikalık klasik müzik formatındaki çalışmayla, virüsün yapısının ve insan hücrelerindeki yayılımının daha iyi anlaşılacağını belirtti.

Koronavirüsün şarkısı: Yapısı notalara döküldü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Profesör Markus Buehler ve ekibi koronavirüsün protein yapısını model alarak klasik müzik formatında bir melodi oluşturdu. Uzmanlar yapay zeka kullanılarak oluşturan çalışmanın virüsün yapısının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını söyledi.

Araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün her amino asidine (proteinin yapı taşları) farklı bir nota verdi. Daha sonra bu algoritma, notaları müziğe dönüştürdü.

"KULAKLARINIZLA BİRKAÇ SANİYEDE ANLAYABİLİRSİNİZ"

Profesör Buehler, melodinin araştırmacıların yeni tip corona virüsü kavrayabilmesi için daha sezgisel bir yol sunduğuna inandığını söyleyerek, “Virüsü gözlerinizle görmek için birçok farklı görüntüye, birçok büyütücü alete ihtiyacınız olacak, ancak kulaklarınızla sadece birkaç saniye dinleyerek koronavirüsün yapısını anlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

"YATIŞTIRICI VE GÜZEL"

Öte yandan, bestenin ilk bölümü birçok dinleyici tarafından “yatıştırıcı” ve “güzel” olarak tanımlandı. Buehler, bunun çivili proteinin insan hücresine girme kolaylığını yansıttığını ve bu durumun onu bulaşıcı hale getirdiğini söyledi.

Bilim insanlarının oluşturduğu klasik müzik türündeki “koronavirüs” kompoziyonunu aşağıdan dinleyebilirsiniz.


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