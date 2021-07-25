HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koruma altındaki Kuyucuk Gölü kurudu

Koruma altındaki Kuyucuk Gölü kurudu

25.07.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olan ve Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü, kuraklıktan etkilenerek bu yıl da kurudu.

Koruma altındaki Kuyucuk Gölü kurudu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı olup Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kuyucuk Gölü, ülkede göç eden birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göller arasında yer alıyor.

Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunuyor.

Kars Valiliği öncülüğünde yürütülen proje kapsamında 2019'da tamamen kuruyan göle sondaj çalışmasıyla "can" suyu verildi. İlkbaharda su seviyesi yükselen Kuyucuk Gölü, binlerce göçmen kuşu ağırladı.

Meteoroloji uzmanından kuraklık uyarısı: Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeliMeteoroloji uzmanından kuraklık uyarısı: Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli

İKİNCİ KEZ KURUDU

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve etkili olan kuraklık nedeniyle Kuyucuk Gölü, ikinci kez kurudu.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR

Bölgeye gelen misafirler, gölün kuruduğunu görünce hayal kırıklığı yaşadı.

Göl ziyaretinde hüzünlenen Kuyucuk köyünden Taner Göktaş da kuruyan göl ortasında bağlamasını eline alarak yazıp bestelediği "Kurudu çöl oldu Kuyucuk Gölü" türküsünü söyledi.

göl2

Taner Göktaş, Kuyucuk Gölü'nün daha önce kuruduğunu ancak sondaj çalışmasıyla su verildiğini hatırlattı.

"GÖRÜNCE CİĞERİM YANDI"

Gölün bu yıl şiddetli kuraklık nedeniyle yine kuruduğunu anlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Gölü kupkuru görünce ciğerim yandı. Var ile yok olmayı burada gördüm. Dün burası vardı, hatıralarımız vardı ve bugün yok. Su yerine simsiyah toprak var. Bu gölde hatıramız çoktu. Kışın 40-50 santim kar olurdu ve buzla kaplanırdı. Buzun üzerinde topaç oynardık, kızaklarla kayardık, atlarımızı yıkardık ve burada yüzerdik. Şimdi gölün tam ortasındayım, ne yazık ki suda değil, karada toprağın üzerindeyim. Bu bana çok acı verdi, bizim için çok büyük bir kayıptır."

göl5

KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun göle büyük emekleri olduğunu ve dünyaya tanıtılmasında katkı sağlandığını anlatan Göktaş, gölün kuruduğunu görünce hüzünlendiğini ve bunun üzerine yazıp bestelediği türküyü söylediğini dile getirdi.

"FOTOĞRAFLARDAN GÖRMÜŞTÜM, ÇOK GÜZELDİ"

Almanya'dan memleketi Kars'a ziyarete gelen Melisa Taşkapu ise ilk defa bölgeyi ziyaret ettiğini belirterek, "Herkes gölden çok bahsetmişti, görmek istiyordum ama nasip değilmiş. Her yer kupkuru, inşallah seneye görürüm. Bizimkiler hep bahsediyordu. Babam burada doğup büyüdü ama bir şey göremedim. Fotoğraflardan görmüştüm, çok güzeldi. Şimdi yürüyerek gölün ortasına geldik." diye konuştu.

göl6

Köy sakinlerinden Bülent Taşkapu da en son köye 2016'da geldiğini ve o zaman göldeki su seviyesinin iyi durumda olduğunu aktardı.

Bu yılki manzara karşısında şok yaşadığını söyleyen Taşkapu, "Maalesef gölün o güzelliklerini göremedik. İklim değişikliği bizim gölü de etkiledi, çok hüzünlüyüm." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz böyle duyurdu: 2100'de Antalya, Kahire gibi olacakProf. Dr. Mehmet Levent Kurnaz böyle duyurdu: 2100'de Antalya, Kahire gibi olacak

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'nın gizli cenneti! 7 tane tabelası var ama bulunamıyorMarmara'nın gizli cenneti! 7 tane tabelası var ama bulunamıyor
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
14 gün yaşam mücadelesi verdi! Genç müteahhidin sır ölümü14 gün yaşam mücadelesi verdi! Genç müteahhidin sır ölümü
Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Maske takmama ısrarının böylesi! Polis bile ikna edemedi

Maske takmama ısrarının böylesi! Polis bile ikna edemedi

Ordu ve Samsun'a şehit ateşi düştü

Ordu ve Samsun'a şehit ateşi düştü

Yıllar sonra buluştular! Sosyal medya yıkıldı

Yıllar sonra buluştular! Sosyal medya yıkıldı

Pişkinliğin böylesi! Hırsızın talebi iş adamını isyan ettirdi

Pişkinliğin böylesi! Hırsızın talebi iş adamını isyan ettirdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.