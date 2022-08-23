Koşarak uzaklaşın! İlişkinizde baskıya uğradığınızın işaretleri

Özgür ve mutlu bir şekilde yaşamak en temel ihtiyaçlardandır. Son zamanlarda kendinizi daha mutsuz ve kapana kısılmış gibi hissediyorsanız bunun nedeni partnerinizin üzerinde oluşturduğu baskı olabilir. Bu baskıların birçoğu toplum tarafından normal görülse de ruh sağlığınızı etkilemektedir. Sağlıklı ve mutlu bir hayat için yaşadığınız sorunları çözmeniz gerekmektedir. Eğer ki sorunlar çözülmüyorsa ilişkinizi gözden geçirmelisiniz.

İLİŞKİNİZDE BASKI YAŞADIĞINIZA DAİR İŞARETLER

SİZİ SUÇLUYORSA

Onlara belirli bir durum hakkında ne hissettiğinizi söylediğinizde, dinlemek yerine duygularınızın neden yanlış olduğunun tüm nedenlerini belirtirler. Kendinizi ne kadar açıklamaya çalışırsanız çalışın, sizin bakış açınızı nasıl gözden kaçıracaklarını ve onlarınkiyle nasıl değiştireceklerini tam olarak biliyorlar. Ve onlara meydan okumaya cesaret ettiğiniz an, sizi zor ve nankör olarak damgalıyorlar. Sonunda, kendinizi sadece onlarla aynı fikirde bulmakla kalmıyor aynı zamanda onları sıkıntıya soktuğunuz için de özür dilemek zorunda kalıyorsunuz.

HASSAS OLDUĞUNUZU SÖYLÜYORSA

Arkadaşlarınızla dışarı çıktığınızda, sizi rahatsız etmekten büyük zevk alıyorlarmış gibi görünürler. Destekleyici ve sevgi dolu olmanın aksine, sizle herkesin içinde küçük düşürücü şekilde dalga geçiyorlar. Bunun sizi ne kadar küçük gördüğünü ifade ettiğiniz anda gözlerini devirip çok hassas olduğunuzu söylüyorlar. Daha sonra sorumluluk almak yerine neden incindiğinizi açıklamaya çalışırsanız, sizi hiç mizah duygusuna sahip olmamakla suçlayacaklardır.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATIYORSA

Sevgiyle hazırladığınız bir yemeği servis ettiğinizde, yüz ifadelerinin bir tiksinti parıltısı gösterdiğini fark edebilirsiniz. Onlara yaptığın yemekten hoşlanıp hoşlanmadıklarını sorduğunda gülümseyecekler ve sana lezzetli olduğunu söyleyecekler ama bunda rahatsız edici bir şey var. Sözleri duygularınızı desteklemese de onları hayal kırıklığına uğrattığınızdan şüphelenmeden edemezsiniz.

YANINIZDA DEĞİLSE

Size her zaman yanınızda olduklarını söylerler ve bunu sorguladığınız anda durumu tersine çevirir ve sizi duygusal olarak taciz etmekle suçlarlar. Amaçları, savunmasızlığınızdan yararlanmak ve inançlarınızı ikinci kez tahmin etmenizi sağlamaktır. Zor dönemlerde sizi hayal kırıklığına uğrattıklarına veya terk ettiklerine dair örnekleriniz olduğunda bile, bunu duygusal taleplerinizle muhtaç, bencil ve haksız olduğunuzun kanıtı olarak kullanacaklardır.

ANILARINIZI SORGULUYORSA

Anılarınızı değiştirmeye çalışacaklar çünkü birinin hayatını hatırlama şeklini kontrol etmekten daha güçlü bir şey yoktur. Olayları tartıştığınızda, onların bazı konuşmaların hiç olmadığı konusunda ısrar ettiklerini ve dahil olduğunuz ve hiç hatırlamadığınız senaryoları gündeme getirdiğini göreceksiniz. Bunları öyle bir inançla ifade edecekler ki, çoğu zaman yanlış hatırladığınızı kabul ederek kendi hafızanızı sorgulayacaksınız.

OLUMSUZLUKLARI SİZE KARŞI KULLANIYORSA

Endişeyi gizli bir silah olarak kullanırlar, kişisel endişelerinizi artırmak için endişe numarası yaparlar. Hayatınızdaki olası tüm olumsuzlukları fark edecekler ve bunları size sürekli olarak işaret edecekler ve aynı zamanda bunu sizi önemsedikleri için yaptıkları konusunda size güven verecekler. Annenle zor olan ilişkinizin düzeldiğini önerdiğinizde, incinmenizi istemedikleri için fazla rahat olmamanızı hatırlatıyorlar. Bir kariyer hamlesi için heyecanlanırsanız, gerçekten hırslı olmadığınızı umursamadıklarını söylerler. Bu ince eleştiriler şefkat kılığına girdiğinden, sonunda onların doğru olduğuna inanabilir ve hatta kendinizi davranışlarınızı buna göre ayarlarken bulabilirsiniz.

ÜZÜNTÜLERİNİZİ ÖNEMSEMİYORSA

Kişisel mücadelelerinizi tartışırken, bu olumsuzluğu neden hissetmemeniz gerektiğine dair gerekçelerle sizi bombalayacaklar. Olumlu düşünmeniz gerektiğini önerecekler ve hayatınızda devam ettiğini hissettikleri tüm harika şeylere işaret edecekler. Size duyulduğunuzu hissettiğiniz bir alan bırakmak yerine, duygularınıza hakkınız olduğuna inandığınız için sizi suçlu hissettirmeyi başarırlar.

VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMUYORSA

Birbirinize verdiğiniz sözleri inkar etmekte hiçbir sakınca görmezler. Ve bozulan bir taahhüdü gündeme getirdiğinizde, böyle bir anlaşmanın mevcut olduğunu kabul etmeyi reddedeceklerdir. Her şeyi kafanızda uydurduğunuzu tekrar tekrar söyleyecekler. Ve güvenleri o kadar rahatsız edici olacak ki sonunda yalanları sizin gerçeğiniz olacak.

TELEFONUNUZA BAKIYORSA

Size dünyadaki herkesten daha çok güvendiklerini söylüyorlar ama yine de eylemleri tam tersini gösteriyor. Telefonunuzu kontrol etmelerine itiraz ettiğinizde veya banka hesap özetlerinize baktıklarını gördüğünüzde, bu kadar yakın olmanızın hiçbir sırrının olmamasının neden olduğunu öne sürecekler ve tamamen güvenilir olduğunuza göre neden bir sorun olduğunu söyleyeceklerdir.



