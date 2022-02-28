Köşeli yüz hatlarına sahip olanlar buraya! İşte hatlarınızı olduğundan yumuşak göstermeye yarayacak öneriler...

Doğru bir makyaj yapabilmek için yüzünüzü tanımanız gerekiyor. Eğer köşeli yüz çizginizi yumuşatmak istiyor ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. Vereceğimiz püf noktalar ile yüzünüze sihirli bir dokunuş yapmaya hazır mısınız?

DİKKATİ ELMACIK KEMİKLERİNİZDEN UZAKLAŞTIRIN

Köşeli yüz hatlarınızı daha az belirgin kılmak için dikkati farklı bir yöne çekmelisiniz. Elmacık kemiği, tüm yüz tiplerini daha keskin göstermek için kullanılır. Sizin ise tam tersi, dikkati bu alandan uzaklaştırmanız gerekir. Elmacık kemiklerinizi daha nötr gösterecek ve az ışık çekecek ürünler kullanırsanız dilediğiniz görüntüye zahmetsiz bir şekilde kavuşursunuz.

KOYU VE PARLAK RUJLARDAN DİLEDİĞİNİZİ SEÇİN

Keskin yüz hatlarınızın belirgin olmasını istemiyorsanız yüzünüzde farklı bir yıldız belirlemelisiniz. Dudaklar, bu noktada kurtarıcınız olmaya aday. Koyu tonlarda seçeceğiniz parlak bir ruj, dudaklarınızı dolgun gösterip dikkati o bölgede toplar. Böylece köşeli yüz hatlarınızı geri planda tutabilir, daha sakin yüz çizgilerine sahipmiş gibi görünebilirsiniz.

ALLIKTA DOĞALLIKTAN YANA OLUN

Elmacık kemiklerini ön plana çıkarmama kuralı allık uygulamasında da aklınızda bulunsun. Yoğun uygulanmış koyu renklerde bir allık yüzünüzde ihtiyacınız olmayan keskin hatlar oluşturur. Köşeli yüz görünümünden uzaklaşmak istiyorsanız kullanacağınız allık daha doğal tonlarda ve hafif uygulanmış olmalı. Rengi çok belirgin koyu tonlu allıklara makyajınızda yer vermeyin.

GÖZ MAKYAJINIZDA CESUR OLUN

Gözler, yüzde ilk dikkat çeken bölgelerden biri olduğu için koyu tonlarla vurgulandığında etkisi daha çok artar. Eğer siz de dikkati yüz hatlarınızdan uzaklaştırmak istiyorsanız insanların odağını gözlerinizde toplayabilirsiniz. Koyu tonlarda yapacağınız buğulu bir göz makyajı ile tüm gün sadece gözlerinizin konuşulmasını bile sağlayabilirsiniz!

ALNINIZI AYDINLATIN

Köşeli bir yüz hattına sahipseniz yüzünüzde gölge oyunları yapacağınız alanları iyi tanımalısınız. Alnınızı açık bir tonla aydınlattığınızda ortaya çıkan fark sizi oldukça şaşırtacak. Normal cilt tonunuzdan bir iki ton daha açık bir pudra ile bu işi çözebilir, yarattığınız illüzyonun tadını çıkarabilirsiniz.



