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KOSGEB çalışma saatleri nedir? KOSGEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOSGEB, işletmelerin ekonomiye katılmalarını sağlamak, rekabet ortamına uyum gösterilmesi için işletmeleri destekleme ve ekonomik gelişmeleri takip ederek işletmelerin etkinliklerini artırma gibi hizmetler sunar. Sanayi ve Teknoloji Başkanlığına bağlı olarak pek çok alanda işletmelere destek ve hizmet sunan KOSGEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

KOSGEB çalışma saatleri nedir? KOSGEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı yani KOSGEB hafta içi belirli saatlerde vatandaşlara hizmet verir. İmalat, üretim, hizmet ve ticaret alanlarında sektöre giriş yapan ya da giriş yapmak isteyen işletmelere destek olan KOSGEB mesai saatleri içerisinde işletmelere hizmet verir. Hafta içi belirli saatlerde ve günlerde çalışan KOSGEB'e yardım başvurusu yapmak veya bilgi almak isteyen kişiler bu saatlerde kurumlara gidebilir.

KOSGEB çalışma günleri nedir?

6 ayrı bölgeye ayrılan KOSGEB kurumları, kişilerin destek almak amacı ile başvurdukları yerlerdendir. Dolayısıyla farklı il ve ilçelerde KOSGEB mesai saatleri dâhilinde hizmet vermeyi sürdürür. Bu bağlamda destek almak için KOSGEB şubelerine uğramak isteyen bireyler, kurumun çalışma günlerini sıkça araştırır. Hafta içi her gün hizmet veren KOSGEB mesai saatleri içerisinde yardım başvurusu yapmak isteyen kişileri karşılar.

Pazartesi ve cuma dâhil olmak üzere hafta içi her gün KOSGEB mesai saatleri içerisinde kurumlarına gidilebilir. Hafta içi her gün açık olan KOSGEB şubelerinin sabahın erken saatlerinde hizmet sunmaya başladığı söylenebilir. Bu doğrultuda sıkça araştırılan KOSGEB açılış saati 08.30 olarak belirtilebilir.

KOSGEB öğle arası saatleri nedir?

Hafta içi günlerinde saat 08.30'dan itibaren KOSGEB kurumlarında öğle molası verilmektedir. Sıkça sorgulanan "KOSGEB öğle arası kaçta?" sorusu da bu doğrultuda 12.00 ile 13.00 olarak yanıtlanabilir. 1 saat öğle molası verilen kurumlar daha sonra mesai bitimine kadar hizmet sunmaya devam eder.

KOSGEB saat kaçta kapanıyor?

Sabah saat 08.30'da hizmet vermeye başlayan KOSGEB kurumlarının kaçta kapandığı da merak edilir. Genel itibari ile KOSGEB kapanış saati 17.30'dur. Dolayısıyla "KOSGEB saat kaça kadar açık" sorusunun yanıtı da akşam 17.30 olmaktadır.

KOSGEB pazar günleri açık mı?

KOSGEB çalışma günleri sadece pazartesi ve cuma dâhil hafta içi günleridir. KOSGEB çalışma günleri arasında hafta sonu günleri yoktur. Dolayısıyla KOSGEB kurumlarının cumartesi ve pazar günleri açık olup olmadığını merak eden kişilere bu şubelerin hizmet sunmadığı söylenebilir. Bu nedenle KOSGEB hafta sonu çalışma saatleri yoktur. Ancak KOSGEB kurumlarından bilgi alması gereken kişiler müşteri hizmetlerini arayabilir. Dolayısıyla 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet sunan KOSGEB çağrı merkezinin aranması ve bilgi alınması mümkündür. Cumartesi ve pazar günlerinde hizmet sunmayan KOSGEB şubeleri resmî tatillerde de kapalıdır.

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