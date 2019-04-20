Kosova 110 vatandaşını Suriye'den getirdi

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Adalet Bakanı Abelard Tahiri, "110 Kosova vatandaşı Suriye’den ülkeye getirildi." dedi.

Başkent Priştine’de basın toplantısı düzenleyen Tahiri, "Bugün sabah erken saatlerde aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 110 Kosovalı Suriye’den İstanbul üzerinden uçakla ülkeye getirildi." diye konuştu.

Vatandaşların ülkelerine getirilmesinin geçen yıl ekim ayından bu yana mevcut olan bir taahhüdün sonucunda gerçekleştiğini belirten Tahiri, "Bu doğrultuda kurulan görev gücü, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere terörle mücadelede ittifakta olan ülkelerin yardımıyla yönetildi." ifadesini kullandı.

Getirilen kişiler arasında bulunan çocukların ağır travmatik bir dönem geçirdiğini söyleyen Tahiri, çocukların entegrasyonunu sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

Tahiri, "Operasyonla Kosova, vatandaşlarını terk etmediği ve 'bu tür terörist programları desteklemediğinin' açıkça mesajını verdi." dedi.

Emniyet Müdürü Raşit Qelaj da "Suriye'de halen Kosova vatandaşları bulunuyor." diye konuştu.