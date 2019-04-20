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Kosova 110 vatandaşını Suriye'den getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

Kosova 110 vatandaşını Suriye'den getirdi

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Adalet Bakanı Abelard Tahiri, "110 Kosova vatandaşı Suriye’den ülkeye getirildi." dedi.

Başkent Priştine’de basın toplantısı düzenleyen Tahiri, "Bugün sabah erken saatlerde aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 110 Kosovalı Suriye’den İstanbul üzerinden uçakla ülkeye getirildi." diye konuştu.

Vatandaşların ülkelerine getirilmesinin geçen yıl ekim ayından bu yana mevcut olan bir taahhüdün sonucunda gerçekleştiğini belirten Tahiri, "Bu doğrultuda kurulan görev gücü, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere terörle mücadelede ittifakta olan ülkelerin yardımıyla yönetildi." ifadesini kullandı.

Getirilen kişiler arasında bulunan çocukların ağır travmatik bir dönem geçirdiğini söyleyen Tahiri, çocukların entegrasyonunu sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

Tahiri, "Operasyonla Kosova, vatandaşlarını terk etmediği ve 'bu tür terörist programları desteklemediğinin' açıkça mesajını verdi." dedi.

Emniyet Müdürü Raşit Qelaj da "Suriye'de halen Kosova vatandaşları bulunuyor." diye konuştu.

Kosova polisinin sahip olduğu yetkiler doğrultusunda operasyonun koordinasyonunun bir parçası olduğunu aktaran Qelaj, "Dört yabancı savaşçı, 32 kadın ve ikisi ebeveynlerini orada kaybeden 74 çocuk Kosova'ya döndü. Suriye'den dönenlerin güvenliğini sağlama konusunda taahhüdümüz devam ediyor. 30'u yabancı savaşçı, 49'u kadın ve 8'i çocuk olmak üzere toplam 87 kişi halen Suriye'de." ifadelerini kullandı.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Naser Ramadani ise Kosova vatandaşlarının Suriye'den dönüşünün ardından herhangi bir hastalığın yayılmasını önlemek için alınacak sağlık önlemlerini açıkladı.

Suriye'den getirilen kadın ve çocukların başkent Priştine yakınlarındaki Vranidoll Sığınmacı Merkezine yerleştirildiği, Suriye'de terör örgütleri saflarındaki dört yabancı savaşçının 48 saatlik bir gözaltı süresi bulunduğu, kendileri ile ilgili daha detaylı bilgilendirmeyi Özel Savcılığın yapacağı bildirildi.

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Kosova Suriye

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