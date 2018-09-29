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Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'den Gazivode Gölü'ne gezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 21:00 | Son Güncelleme

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi: - "Ben ülkenin cumhurbaşkanı olarak etnik ayrım yapmaksızın Kosova'nın her köşesinde bulunan herkese hizmet ediyorum"

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, ülkesi ile Sırbistan arasında stratejik öneme sahip Gazivode Gölü'nü gezdi.

Cumhurbaşkanı Thaçi, yaptığı açıklamada, Kosova ile Sırbistan arasında Brüksel müzakereleri sonucu uzlaşılan Entegre Sınır Yönetimi (IBM) kapsamında inşa edilen sınır kapısına rutin ziyaret gerçekleştirip Kosovalı polislerle görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Thaçi, Arnavut, Sırp ve Boşnak gibi farklı milletlerden insanların, ülkeye ve kanunlara hizmet etmek adına hep birlikte çalıştığını görmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kosova'nın güçlü enerji ve tarımsal varlığı olarak nitelendirdiği Gazivode Gölü'nde tekne turuna çıkmaya karar verdiğini belirten Thaçi, bölgeye gerçekleştirdiği rutin ziyareti sırasında Sırplarla da görüştüğünü kaydetti.

Avrupa ve Avrupa-Atlantik perspektifleri çerçevesinde Kosova için çalıştıklarına dikkati çeken Thaçi, "Ben ülkenin cumhurbaşkanı olarak etnik ayrım yapmaksızın Kosova'nın her köşesinde bulunan herkese hizmet ediyorum." dedi.

Son dönemde gündemde olan iki ülke arasındaki sınır düzenlemesinde gölün Sırbistan tarafında kalma ihtimalinin sorulması üzerine Thaçi, "Kosova'nın, enerji ve tarım alanında güçlü bir varlığı olan bu mükemmel yerden vatandaşlara güzel mesajı iletiyorum. Yeni Kosova, Avrupa Kosova'sı ve AB ile NATO'daki Kosova için hep birlikte çalışalım. Kosova birdir, bağımsızdır, egemendir. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda Brüksel'de devam edecek olan müzakereler, barış, istikrar, Kosova-Sırbistan'ın karşılıklı tanınması ve Avrupa-Atlantik perspektifleri için düzenlenecektir." yanıtını verdi.

- Thaçi'nin ziyaretine ilişkin açıklama

Kosova emniyetinden Thaçi'nin ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, "Polis birlikleri, kuzey Mitrovitsa'da Brnjak Sınır Kapısı ve Gazivode Gölü ziyareti sırasında (Thaçi'nin) heyetinin güvenliğini sağladı. Kosova emniyeti, bu ziyaretin sakin ve olaysız geçmesi için güvenliği sağladı." ifadelerine yer verildi.

Kosova Barış Gücü (KFOR) de Kosova polisinin Gazivode Gölü'nde görev yapmasıyla ilgili haberlere ilişkin, sükunet çağrısında bulunarak, "Kosova polisinin Gazivode bölgesindeki mevcudiyeti onaylandı. Bunlar, Zubin Potok bölgesini ziyaret eden Thaçi'nin güvenliğini sağlamakla görevli emniyet personelidir. KFOR, Kosova Özel Güçleri'nin (ROSU) öne sürülen mevcudiyetini araştırıyor. Ayrıca, KFOR bu durumu devriye ve helikopterlerle izlemeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric, açıklamasında "Priştine'deki Arnavut polisinin uzun namlulu silahlarıyla donanmış özel güçleri, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin Gazivode'yi ziyaret edebilmesini sağlamak amacıyla Gazivode bölgesini ele geçirdi." iddiasında bulunmuştu.

Djuric, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, Kosova polisinin, Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Gazivode'ye girerek suç işlememelerine rağmen birkaç Sırp'ı gözaltına aldığını iddia etmiş, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Sırp polisine "Hazır olun" talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kosova özel güçlerinin, Gazivode'deki Ekoloji ve Spor Merkezi'ne girdiğini öne süren Djuric, "İnsanları sebepsiz yere bağlayıp gözaltına aldılar, amaçları Sırp halkının gözünü korkutmak." ifadesini kullanmıştı.

- Gazivode Gölü'nün önemi

Kosova'nın kuzeyindeki Gazivode Gölü'nün bir kısmı Sırbistan topraklarında bulunuyor. Bölgede stratejik öneme sahip yapay göl, Kosova için enerji ve tarımsal açıdan önem taşıyor, bölgedeki tarım arazilerinin sulanması için gölden faydalanılıyor.

Gölün stratejik önemi dolayısıyla Kosova ile Sırbistan zaman zaman karşı karşıya geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hashim Thaçi Kosova sırbistan

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