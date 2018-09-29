Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'den Gazivode Gölü'ne gezi

Avrupa ve Avrupa-Atlantik perspektifleri çerçevesinde Kosova için çalıştıklarına dikkati çeken Thaçi, "Ben ülkenin cumhurbaşkanı olarak etnik ayrım yapmaksızın Kosova'nın her köşesinde bulunan herkese hizmet ediyorum." dedi.

Kosova'nın güçlü enerji ve tarımsal varlığı olarak nitelendirdiği Gazivode Gölü'nde tekne turuna çıkmaya karar verdiğini belirten Thaçi, bölgeye gerçekleştirdiği rutin ziyareti sırasında Sırplarla da görüştüğünü kaydetti.

Thaçi, Arnavut, Sırp ve Boşnak gibi farklı milletlerden insanların, ülkeye ve kanunlara hizmet etmek adına hep birlikte çalıştığını görmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Son dönemde gündemde olan iki ülke arasındaki sınır düzenlemesinde gölün Sırbistan tarafında kalma ihtimalinin sorulması üzerine Thaçi, "Kosova'nın, enerji ve tarım alanında güçlü bir varlığı olan bu mükemmel yerden vatandaşlara güzel mesajı iletiyorum. Yeni Kosova, Avrupa Kosova'sı ve AB ile NATO'daki Kosova için hep birlikte çalışalım. Kosova birdir, bağımsızdır, egemendir. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda Brüksel'de devam edecek olan müzakereler, barış, istikrar, Kosova-Sırbistan'ın karşılıklı tanınması ve Avrupa-Atlantik perspektifleri için düzenlenecektir." yanıtını verdi.

- Thaçi'nin ziyaretine ilişkin açıklama

Kosova emniyetinden Thaçi'nin ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, "Polis birlikleri, kuzey Mitrovitsa'da Brnjak Sınır Kapısı ve Gazivode Gölü ziyareti sırasında (Thaçi'nin) heyetinin güvenliğini sağladı. Kosova emniyeti, bu ziyaretin sakin ve olaysız geçmesi için güvenliği sağladı." ifadelerine yer verildi.

Kosova Barış Gücü (KFOR) de Kosova polisinin Gazivode Gölü'nde görev yapmasıyla ilgili haberlere ilişkin, sükunet çağrısında bulunarak, "Kosova polisinin Gazivode bölgesindeki mevcudiyeti onaylandı. Bunlar, Zubin Potok bölgesini ziyaret eden Thaçi'nin güvenliğini sağlamakla görevli emniyet personelidir. KFOR, Kosova Özel Güçleri'nin (ROSU) öne sürülen mevcudiyetini araştırıyor. Ayrıca, KFOR bu durumu devriye ve helikopterlerle izlemeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.