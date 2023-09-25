Kosova-Sırbistan hattındaki gerilim sürüyor! 4 kişi hayatını kaybetti... Cumhurbaşkanı Vucic'ten flaş açıklama: “İsterseniz hepimizi öldürün ama Kosova’yı tanımayacağız”

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova’nın kuzeyinde polis ile Sırp grup arasında çıkan çatışmaların ardından Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da basın toplantısı düzenledi. Vucic, olaylarda 4 Sırp’ın hayatını kaybettiğini ifade ederek, ülkesinin ve halkının 2004-2008 yılları arasındaki dönemden bu yana en zor günlerden birini yaşadığını söyledi.

The Guardian gazetesi yaşanan çatışmaları, aylardır artan gerginlikler ve iki ülke arasındaki müzakerelerin durmasının ardından Kosova'da son yıllarda yaşanan en ciddi krizlerden biri olduğunu vurguladı.

Kosova’nın kuzeyinde bu sabahtan itibaren neler olduğunu incelemesi gerektiği için daha önce açıklama yapamadığını ifade eden Vucic, “Saat 02.46 sularında bir grup Kosovalı Sırp, Kosova’nın kuzeyindeki Banjska’ya barikat oluşturmak amacıyla iki kamyon yerleştirdi. Bunun ardından Kosova polisi geldi ve barikatı kaldırmaya çalıştı. Bunun ardından barikatı kuran Sırplarla çatışma çıktı ve bu çatışmada bir Kosova polisi öldü ve bir kişi daha yaralandı” dedi.

Sırpların artık Kurti’nin politikalarına boyun eğmek istemedikleri için isyan ettiklerini vurgulayan Vucic, “Bunların olabileceğini defalarca söylememize rağmen bizi pek az dinleyen oldu” dedi.

Kosova polisinin müdahale için NATO’nun Kosova Gücü KFOR’dan onay aldığını ifade eden Vucic, “Aldığımız bilgilere göre ikisi keskin nişancı ateşiyle olmak üzere 3 Kosovalı Sırp hayatını kaybetti, 2’si ağır yaralı ve 1 kişinin daha öldürülmüş olabileceğine ilişkin endişe duyuluyor. Evlere de ateş açtılar” dedi.

"SABIRLI VE SORUMLU HAREKET EDECEĞİZ"

Gün boyunca Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında bulunduklarını vurgulayan Vucic, “Sabırlı ve sorumlu hareket edeceğiz, kararlarımızı dikkatli bir şekilde alacağız, kararları detaylı bir şekilde hazırlayacağız ve bu kararlarla halkımızın karşısına çıkacağız” dedi.

Kosova’nın kuzeyinde Sırp polislerin görev yapması gerektiğini söyleyen ve Uluslararası toplumu Sırp Belediyeler Birliği’ni tesis etmeye çağıran Vucic, artık çatışma yaşanmamasının tek yolunun bu olduğunu ileri sürdü. Sırp halkını barış ve itidale davet ettiklerini ifade eden Vucic, “Kendilerinden bunu rica ediyoruz. Devletlerine güvenmelerini istiyoruz. Tüm söyleyebileceğim bu. Bize düşen, kan dökülmemesi için elimizden geleni yapmak. Bize düşen, barışı korumaya çalışmak” dedi.

"TEK SUÇLU KURTİ"

Kosova polisinin öldürülmesini asla onaylamadığını ve bunun kınanacak bir eylem olduğunu ifade eden Vucic, “Kosova’da olayların tek suçlusu Albin Kurti’dir. Uluslararası toplumdan destek almış olsa da savaş ve çatışma isteyen sadece Kurti’dir. Bizi NATO ile çatışmaya çekmek kendisinin hayatındaki en büyük arzusu” dedi.

"İSTERSENİZ HEPİMİZİ ÖLDÜRÜN AMA KOSOVA'YI TANIMAYACAĞIZ"

Vucic, “Sırbistan’a Kosova’yı tanıması için baskı yapılıyor. Asla tanımayacağız. İsterseniz hepimizi öldürün ama Kosova’yı tanımayacağız" dedi.

KOSOVA'NIN KUZEYİNDE ÇATIŞMA

Kosova’nın kuzeyinde silahlı bir grup Sırp, Kuzey Mitroviça’da yer alan Leposavic sınır bölgesindeki Zveçan Belediyesi’ne bağlı Banjska köyü girişindeki köprüye iki adet plakasız kamyon ile barikat kurarak trafiği kapatmış ve ihbar üzerine bölgeye giden polislere ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu 1 polis hayatını kaybetmiş, 1 polis de yaralanmıştı. Saldırganlar daha sonra Banyska Manastırı’na konuşlanmıştı. Kosova polisinin operasyonu sırasında 3 Sırp saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

Kosova Başbakanı Kurti, saldırının Sırbistan’ın desteğiyle organize edildiğini söylemiş ve Banjska köyünde ağır silahlarla donanmış 30 kişi bulunduğunu açıklamıştı. Bunların profesyonel ordu ve polis güçlerinden oluştuğunu ve savaşmak üzere Kosova’ya geldiklerini söyleyen Kurti, üniformalı saldırganların zırhlı araçlar kullandıklarına dikkat çekmişti. (İHA)

