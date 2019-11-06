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Kosova’dan getirilen FETÖ sanıklarının yargılandığı davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 17:38 | Son Güncelleme

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kosova’dan Türkiye’ye getirilen iki sanık ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kosova istihbaratının çalışmaları sonucunda Kosova’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen örgüt üyeleri Osman Karakaya ve Cihan Özkan’ın yargılandığı dava karara bağlandı.İstanbul 30.

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kosova’dan Türkiye’ye getirilen iki sanık ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kosova istihbaratının çalışmaları sonucunda Kosova’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen örgüt üyeleri Osman Karakaya ve Cihan Özkan’ın yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Osman Karakaya, Cihan Özkan ve avukatları katıldı.

‘Ülkemi zora sokacak hiçbir şey yapmadım’
Duruşmada savunma yapan sanık Cihan Özkan, “Ben Kosova’daki en iyi eğitim kurumlarında 6 yıl boyunca çalıştım. Benim eğitim faaliyeti yürüttüğüm kurum, ülkemiz tarafından ziyaret edilen bir kurumdur. Eğitim kurumuna yasal hakları Kosova ülkesi tarafından verilmiştir. Yabancı diller, biyoloji, fizik, kimya gibi öğretilen bir eğitim kurumudur. Türkiye’deki hiçbir legal, illegal yapıyla alakası yoktur. Ben sadece biyoloji öğretmenliği yaptım. Ben sözde öğretmenlik yapmadım. İyi bir öğretmenlik yaptım. Çalıştığım süre boyunca çalıştığım kurumda hiçbir örgüt faaliyeti olmadı. Ülkemizi zora sokacak hiçbir şey yapmadım. Mağdurum, 20 aydır ne kızımı ne eşimi görebiliyorum” ifadelerini kullandı.

‘Özel uçakla getirildik’
Duruşmada savunma yapan diğer sanık Osman Karakaya ise, “Hakkımdaki dosyada delil bulamıyorum. Pasaportsuz, biletsiz biz özel bir uçakla getirildik. Ben 20 aydır tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi.
Sanıkların ardından söz alan avukatları beraate ve tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.
Kararın açıklanmasının öncesinde son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklar Cihan Özkan ve Osman Karakaya’yı ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, her iki sanığın da ‘Uluslararası casusluk’ suçundan beraatine karar verdi.

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