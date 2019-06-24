Bağımsızlığını 17 Şubat 2008'de ilan eden Kosova'nın bayrağının 6 yıldızından biriyle de temsil edilen Mısır kökenliler, İslam dinine mensup ve Arnavutça konuşuyor.

Kosova'nın nüfusunun yaklaşık 12 binini oluşturan Mısırlıların ana problemlerini bir yandan siyasi temsiliyetlerini artırmak diğer yandan ise ekonomi, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları oluşturuyor.

Birçok kez Romanlarla karıştırılan "Mısırlılar", tanınmaları için ilk girişimlerini eski Yugoslavya döneminde gerçekleştirerek karmaşalara engel olmayı ve kimliklerini korumayı amaçladı.

PRİŞTİNE (AA) - AGİM SULAJ/ZULFIJA YAKUP/DZİHAT ALİJU - Balkanlar'da eski çağlardan beri yaşayan Mısır kökenli vatandaşlar, bugün az sayıda olmalarına rağmen yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri kentinde 24 Haziran 1990'da, Mısırlıların nüfus sayımına dahil edilmesi için ciddi çalışmalar yürütmek üzere bir kuruluş oluşturulmuştu. Bu yüzden bu tarih, Kosova'daki Mısırlıların milli günü olarak kutlanıyor.

- "Mısır toplumu nesiller boyunca yalnız yaşadı"

Kosova'da "24 Haziran Mısırlılar Günü" kutlamaları kapsamında Arnavutluk'tan ülkeye gelen tarihçi Luan Dino, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dino, Balkanlara milattan önce ve sonra yerleşen Mısırlıların yalnız yaşadığını söyledi. Mısırlıların bu topraklarda tarih boyunca "demircilik" mesleğiyle başarılı zanaatkarlar olarak bilindiğini anlatan Dino, "Kadim bir kültüre sahip bu toplum, sakin ve çalışkan olmuştur. Hiçbir zaman küçümsenmek ve aşağılanmak istememişlerdir. Nesiller boyunca yalnız ve kendi kabuğunda yaşamıştır." ifadelerini kullandı.

- Mısırlıların, Kosova Meclisindeki sesi

Kosova Meclisinde milletvekilliği yapan Veton Berisha da Kosova'da azınlıklara "kıskanılacak derecede" yasal haklar tanıyan zemin oluşturulduğunu ancak bunun pratikte böyle uygulanmadığını belirtti.