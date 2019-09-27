"Kosta Rika ile iş birliğimiz geniş bir yelpazede ilerlemeye devam edecek"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye-Kosta Rika ilişkilerine değinerek, "Ortak siyasi ve ekonomik vizyonu paylaştığımız Kosta Rika ile iş birliğimiz, ticaretten eğitime, kültürden bilime her alanda geniş bir yelpazede ilerlemeye devam edecek." dedi.

Başkentte bir otelde Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'nın bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona yabancı misyon şefleri, akademisyenler, bürokratlar, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Bakan Yardımcısı Kıran, burada yaptığı konuşmada, Kosta Rika'nın bağımsızlığını kutlayarak, "198'inci bağımsızlık gününü kutlamak pek çok ülkeye nasip olmayan bir onur ve önemli milattır." dedi.

Kosta Rika'nın Türkiye ve Türk halkı nazarında her zaman ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Kıran, Türkiye'nin 2006'da başlattığı Latin Amerika açılımıyla bölgeye yönelik siyasi, ekonomik ve kültürel etkileşiminin son derece güç kazandığını kaydetti.

Kıran, "Ülkelerimiz arasında fiziksel olarak uzun mesafeler olabilir ama halklarımız arasında dostluk temeline dayanan gönül mesafesi her zaman kısa ve sıcak olmuştur." diye konuştu.