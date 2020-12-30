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  4. Kot pantolonla sevkiyatı yapılan sahte dolarlar piyasaya sürülmeden yakalandı

Kot pantolonla sevkiyatı yapılan sahte dolarlar piyasaya sürülmeden yakalandı

30.12.2020 17:24 | Son Güncelleme:
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Antalya’da havalimanında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şüphelinin çantasındaki kont pantolona rulo şeklinde gizlenmiş sahte 17 bin 500 Dolar ele geçirildi.

Antalya’da havalimanında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şüphelinin çantasındaki kont pantolona rulo şeklinde gizlenmiş sahte 17 bin 500 Dolar ele geçirildi. Olayla ilgili biri Rus 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Parada Sahtecilik” suçu ile mücadelesini sürdürdü. Bu çalışmalar çerçevesinde dün öğle saatlerinde havalimanında hal ve hareketlerinden şüphelenilen Y.A, isimli erkek şahsa polis ekipleri kimlik kontrolü yaptı. Y.A’nın sırt çantasında ise siyah renkli rulo halinde sarılı kot pantolon içerisine gizlenmiş ve şeffaf poşete 7 deste toplamda 350 adet 50’lik Amerikan Doları ele geçirildi. Paraların değerinin ise 17 bin 500 dolar olduğu belirlendi.
Y.A.’nın paraları Antalya’da bulunan Rus Vatandaşı P.S’ye teslim etmek üzere getirdiğinin belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Paraları almaya gelen Rus uyruklu P.S. ile Y.A, gözaltına alındı. P.S’nin ikametinde yapılan aramada 23 adet 100’lük Amerikan Doları ve 25 adet 8 bin 100 Ruble değerinde Rus Rublesine el konuldu. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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