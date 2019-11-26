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Kota fazlası ördek avına 18 bin lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 16:40 | Son Güncelleme

BURDUR'da jandarmanın durdurduğu araçta usulsüz ve kota fazlası olarak avlanan 45 ördek ele geçirildi.

Kota fazlası ördek avına 18 bin lira ceza

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da jandarmanın durdurduğu araçta usulsüz ve kota fazlası olarak avlanan 45 ördek ele geçirildi. Ördekleri avladığı belirlenen avcıya ise toplam 18 bin 996 lira idari para cezası uygulandı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burdur merkez Askeriye köyü çıkışında arama çalışmasında, kontrol maksatlı durdurulan M.D.'ye ait otomobilde arama yapıldı. Arama sonucunda aracın bagaj kısmında çanta ve poşetler içerisinde usulsüz ve kota fazlası avlandıkları tespit edilen 45 ördek bulundu. El konulan ördekler Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ördekleri usulsüz avlayan M.D.'ye ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan avlanma limiti fazlalığından 513 TL, 33 çamurcun ördeğinin avlanması nedeniyle 16 bin 995 TL, 2 elmabaş ördeğinin avlanması nedeniyle de 1488 TL olmak üzere toplam 18 bin 996 TL idari para cezası uygulandı. Avlama kotasının ise günlük 6 ördek olduğu belirtildi.

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