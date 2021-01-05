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Koton müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, şikayet hattı

05.01.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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Koton müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, şikayet hattı

Türkiye’nin önde gelen giyim markası Koton, 1988 yılından bu yana modanın nabzını tutuyor. Kadın, erkek ve çocuk giyiminde ürün yelpazesini giderek genişletiyor. Koton, dünyasına adım atan herkesin memnuniyetini oldukça önemsiyor ve aynı memnuniyetin müşteri hizmetlerinde de devam etmesi için çalışıyor. Bu yazıda Koton iletişim bilgileri ve müşteri hizmetlerine dair detayları bulabilirsiniz.

2023 yılına gelindiğinde 5 kıtada en zengin ve en beğenilen koleksiyonlara sahip bir marka olmayı hedefleyen Koton, 1988 yılında İstanbul’da ilk mağazasını açtı. O günden bu yana 203’ü yurt dışında, 300’den fazlası da yurt içinde olmak üzere 500'den fazla mağazada modaya yön veriyor. Yaratıcı ve yenilikçi tarzıyla Koton, müşteri memnuniyetini önemseyerek hareket ediyor. Müşteri memnuniyeti odaklı hareket eden Koton için satın aldığınız ürünlerle ilgili dönüşleriniz hizmet kalitesi için oldukça önem taşır. Sipariş sürecinde ve sipariş sonrasında merak ettiğiniz her şey için ihtiyaç duyabileceğiniz bütün iletişim olanaklarıyla Koton her zaman yanınızda! Koton iletişim bilgilerine dair her şeyi bu yazıda sizler için derledik. İşte Koton şikayet hattı, Koton müşteri hizmetleri telefon numarası ve Koton hakkında iletişim detayları…

Koton İletişim Bilgileri

Koton 1988 yılından beri yaratıcı ve yenilikçi ürünleriyle hizmet veriyor. Hizmet kalitesini her geçen gün artıran Koton, ürün kalitesiyle birlikte ürün yelpazesini de giderek genişletiyor. Bugünün önde gelen moda markalarından olan Koton'un müşterileri Koton iletişim bilgileri ile satın aldıkları ya da satın almayı düşündükleri ürünlerle ilgili Koton ile iletişime geçebilirler. Uzman müşteri hizmetleri kadrosuyla çalışan Koton yetkilileri, sizden gelecek dönüşleri önemle ve dikkatle inceler. Koton iletişim numarası, Koton şikayet hattı, merkez adresi, web adresi ve sosyal medya hesaplarına dair bilgileri sizler için derledik. İşte ihtiyaç duyduğunuz Koton iletişim bilgisi detayları…

Koton Çağrı Merkezi

Koton çağrı merkezi iletişim numarası 0850 208 71 71’i her gün 09:00-22:00 saatleri arasında arayabilirsiniz.

Koton iletişim telefonu aracılığıyla satın almayı düşündüğünüz ürün hakkında merak ettiklerinizi sorabilir, şikayet ve önerilerinizi iletebilir, ürünlerinizin sipariş süreci, iadesi ya da iptali ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Çağrı merkezinden Koton müşteri temsilcisi aracılığıyla ürün siparişi de vermeniz mümkündür.

Koton Genel Merkez İletişim Bilgileri

Koton iletişim merkez adres bilgileri şöyledir:

  • Koton genel merkez adres: Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu Çelik İş Merkezi No:3 Sarıyer İstanbul Türkiye
  • Koton telefon numarası: 0850 208 71 71
  • Koton genel merkez e-posta adresi: mim@koton.com

Koton İade Adres Bilgisi

Koton’dan satın aldığınız ürünleri iade etmek için gerekli işlemleri gerçekleştirdikten sonra ürününüzü anlaşmalı kargo firması aracılığıyla ücretsiz olarak ARVATO İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Kazlıçeşme Caddesi No:58 İPEKİŞ LOGISTICS CENTER Tuzla İstanbul adresine göndermeniz gerekir.

Koton İletişim Formu Nasıl Doldurulur?

İletişim formu aracılığıyla görüşlerinizi Koton’a iletebilirsiniz. Ürünlerinizle ilgili, sipariş süreciyle ya da değişim, iptal gibi konularla birlikte öneri, teşekkür etmek ve danışmak istediğiniz konular hakkında iletişim formunu doldurabilirsiniz.

Koton iletişim formu için koton.com.tr adresinde yer alan iletişim formunu ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası gibi kişisel bilgilerinizle birlikte mesajınızı yazarak doldurabilirsiniz. Koton müşteri iletişim yetkilileri en kısa sürede tarafınıza dönüş yapacaktır.

Koton iletişim formu için TIKLAYINIZ!

Koton Kapıda Ödeme İade Talep Formu Nasıl Doldurulur?

Kapıda ödeme seçeneği ile verdiğiniz Koton siparişlerinizde farklı bir iade talep formu doldurmanız gerekir. İade talep formunu kişisel bilgilerinizle birlikte IBAN numaranızı da girerek doldurabilirsiniz.

Koton kapıda ödeme iade talep formu için TIKLAYINIZ!

Koton Sipariş Takip Süreci

Koton web sitesi üzerinden verdiğiniz siparişlerinizi Sipariş Takip sayfasından telefon ve sipariş numaranız ile takip edebilirsiniz.

Eğer Koton web sitesi üyeliği oluşturduysanız Hesabım sayfasında da geçmiş siparişlerinize dair detayları görüntüleyebilirsiniz.

Koton Mağazalar İletişim Bilgileri

Koton web adresi üzerinden Türkiye genelindeki Koton mağazaları hakkında iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Koton Mağaza Bul sayfasınadki mağaza haritasından iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Koton Dijital İşlem Kanalları

Koton mağazaları dışında daha konforlu bir alışveriş deneyimi için dijital işlem kanallarını kullanabilirsiniz. Koton gelişen teknolojiyle geliştirdiği alışveriş kanallarında da müşterileriyle kaliteli iletişim sürdürüyor. İşte Koton mobil uygulaması, web sitesi ve sosyal medya hesaplarına dair detaylar…

Koton Web Sitesi Aracılığıyla Gerçekleştirebileceğiniz İşlemler

Koton zengin ürün çeşitliliğini Eylül 2015 tarihinden itibaren web adresi koton.com üzerinden müşterilerine sunmaya başlamıştır. Online alışveriş deneyiminin en güzel adreslerinden koton.com, kullanıma girdikten iki yıl sonra 3 milyondan fazla kullanıcıya 20 binden fazla ürün sunmuştur.

Dilediğiniz yerden alışveriş deneyimini sürdürmenizi sağlayan koton.com web adresi üzerinden gerçekleştirebileceğiniz işlemler şöyledir:

  • Kadın, erkek, genç, çocuk, bebek, aksesuar gibi çeşitli kategorilerde yer alan ürünleri inceleyebilirsiniz.
  • Fırsatlar sekmesinden indirimli fırsat ürünlerini inceleyebilirsiniz.
  • Üyelik oluşturabilir, siparişlerinizi hesabınızdan takip edebilir, sipariş iptalini verebilirsiniz.
  • Mağaza Bul haritasından adresinize en yakın Koton mağaza adres ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.
  • Koton’da Kariyer sayfasından kariyer fırsatlarını inceleyebilirsiniz.
  • Koton web adresinden e-bülten aboneliğini oluşturabilir, en yeni ürün ve fırsatlardan ilk siz haberdar olabilirsiniz.
  • Koton'un en yeni hizmeti "Mağazadan Gel & Al" seçeneği ile web sitesinden sepetinizi oluşturabilir, size en yakın mağazadan ürünlerinizi teslim alabilirsiniz.
  • Sık sorulan sorular sayfasından merak ettiğiniz konu başlıklarını inceleyebilirsiniz.
  • Sipariş teslim ve iade detaylarını inceleyebilir, iade edeceğiniz ürünleriniz hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • Koton Blog sayfasından moda, güzellik, yaşam, anne ve bebek gibi kategorilerdeki blog yazılarını keyifle okuyabilirsiniz.
  • Franchise başvurusunda bulunabilir, siz de Koton ailesinin bir üyesi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için franchising@koton.com.tr e-posta adresine mail gönderebilirsiniz.

Koton Mobil Uygulaması

Koton alışveriş keyfiniz her yerde her zaman sürsün diye geliştirilen mobil uygulamayı telefonunuza indirerek kesintisiz alışverişin keyfine varabilirsiniz.

Koton mobil uygulamasını App Store, AppGallery ya da Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.

Koton Sosyal Medya Hesapları

Koton’u sosyal medya üzerinden de takip ederek dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman satın almak istediğiniz kategoride ürünleri inceleyebilir, indirimlerden her zaman haberdar olabilirsiniz.

7/24 modanın keyfini sürmek, en yeni indirim ve kampanyaları kaçırmamak için Koton’u Instagram, Twitter, Facebook’ta koton kullanıcı adıyla; YouTube’da kotonmagazalari kullanıcı adıyla takip etmeyi unutmayın.

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