Koton müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, şikayet hattı

2023 yılına gelindiğinde 5 kıtada en zengin ve en beğenilen koleksiyonlara sahip bir marka olmayı hedefleyen Koton, 1988 yılında İstanbul’da ilk mağazasını açtı. O günden bu yana 203’ü yurt dışında, 300’den fazlası da yurt içinde olmak üzere 500'den fazla mağazada modaya yön veriyor. Yaratıcı ve yenilikçi tarzıyla Koton, müşteri memnuniyetini önemseyerek hareket ediyor. Müşteri memnuniyeti odaklı hareket eden Koton için satın aldığınız ürünlerle ilgili dönüşleriniz hizmet kalitesi için oldukça önem taşır. Sipariş sürecinde ve sipariş sonrasında merak ettiğiniz her şey için ihtiyaç duyabileceğiniz bütün iletişim olanaklarıyla Koton her zaman yanınızda! Koton iletişim bilgilerine dair her şeyi bu yazıda sizler için derledik. İşte Koton şikayet hattı, Koton müşteri hizmetleri telefon numarası ve Koton hakkında iletişim detayları…

Koton İletişim Bilgileri

