Kötü amaçlı DM isteklerini engelleyecek

Instagram’ın açıkladığı gibi, nefret dolu veya istenmeyen mesajların çoğu DM isteklerinden geliyor. Bunlar genelde size daha önce hiç mesaj göndermemiş ve / veya takip bile etmeyebileceğiniz kullanıcılardan gelen doğrudan mesajlar. Instagram, önde gelen ayrımcılıkla mücadele ve zorbalıkla mücadele kuruluşlarıyla işbirliği içinde geliştirilen bir anahtar kelime ve emoji listesini filtrelemeye başlayacak. Bu emojilerden veya kelime öbeklerinden herhangi birini ya da belirttiğiniz herhangi bir emojiyi veya kelimeyi içeriyorsa DM istekleri filtrelenecek. Bu özellik için seçenekler, Gizlilik Ayarlarının “Gizli Kelimeler” adlı yeni bir bölümünde bulunacak. Filtrelenmiş DM istekleri ayrı bir gizli istekler klasöründe görünecek. Böylece siz mesaja dokunana kadar okuyamazsınız. Oradan, isteği kabul edebilir, silebilir veya bildirebilirsiniz.

Instagram, engellenen bir kullanıcının sizinle iletişim kurmasını da zorlaştırdı. Bir kullanıcıyı engellerseniz, sizinle tekrar iletişime geçmek için kullanıcının oluşturduğu yeni hesapları da engelleme seçeneğiniz olur.