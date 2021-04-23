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Kötü amaçlı DM isteklerini engelleyecek

23.04.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram nefret dolu veya taciz içeren DM isteklerini engelleme çabalarını yakında bir adım daha ileri götürülecek. Instagram’ın en son blog gönderisinde, insanların ilk etapta nefret dolu veya taciz edici DM’leri görmelerini  nasıl daha fazla önleyeceğini açıklıyor.

Kötü amaçlı DM isteklerini engelleyecek

Instagram’ın açıkladığı gibi, nefret dolu veya istenmeyen mesajların çoğu DM isteklerinden geliyor. Bunlar genelde size daha önce hiç mesaj göndermemiş ve / veya takip bile etmeyebileceğiniz kullanıcılardan gelen doğrudan mesajlar. Instagram, önde gelen ayrımcılıkla mücadele ve zorbalıkla mücadele kuruluşlarıyla işbirliği içinde geliştirilen bir anahtar kelime ve emoji listesini filtrelemeye başlayacak. Bu emojilerden veya kelime öbeklerinden herhangi birini ya da belirttiğiniz herhangi bir emojiyi veya kelimeyi içeriyorsa DM istekleri filtrelenecek. Bu özellik için seçenekler, Gizlilik Ayarlarının “Gizli Kelimeler” adlı yeni bir bölümünde bulunacak. Filtrelenmiş DM istekleri ayrı bir gizli istekler klasöründe görünecek. Böylece siz mesaja dokunana kadar okuyamazsınız. Oradan, isteği kabul edebilir, silebilir veya bildirebilirsiniz.

Instagram, engellenen bir kullanıcının sizinle iletişim kurmasını da zorlaştırdı. Bir kullanıcıyı engellerseniz, sizinle tekrar iletişime geçmek için kullanıcının oluşturduğu yeni hesapları da engelleme seçeneğiniz olur.

Instagram’ın aynı kullanıcının yeni bir hesap oluşturduğunu tam olarak nasıl bileceği açıklanmadı. Ancak gereken ekstra çaba, engellenen bir kullanıcıyı başka girişimlerde bulunmaktan caydırabilir. Bu yeni DM istek filtresi, önümüzdeki haftalarda birkaç ülkede kullanıma sunulacak ve önümüzdeki birkaç ay içinde daha fazla ülkeye yayılacak. Bu arada, yeni hesap engelleme özelliği önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm dünyada kullanıma sunulacak.

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Instagram
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