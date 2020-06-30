Kötü haber: 2050'ye kadar soyları tükenebilir

Avustralya’da geçen yıl aylarca süren orman yangınlarında büyük zarar gören koalaların geleceğine dair neredeyse bir yıldır devam eden parlamento soruşturması tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Doğal yaşam alanları giderek yok olan, iklim krizinin getirdiği aşırı hava olaylarından etkilenen koalaların 2050 yılına kadar Yeni Güney Galler eyaletinden silinebileceği belirtildi.

YAŞAM ALANLARININ DÖRTTE BİRİ YOK OLDU

Soruşturmanın ardından hazırlanan rapor, aylarca süren ve beş milyon hektardan fazla alanın yok olmasına neden olan yangınların, koalaların habitatlarının da yüzde 24’ünü etkilediğini ortaya koydu. Yangından önce eyaletteki koala sayısı 36 bin olarak belirtilirken, en az 5 bin koalanın yangında can verdiği kaydedildi.

Yangından sağ kurtulan koala ölen arkadaşının başında 'yas tuttu'

Ayrıca bölgedeki ağaç kesme ve tarım arazi açma faaliyetlerinin de koalaların hayatta kalmasını zorlaştırdığı dile getirildi.

İklim krizinin etkilerine de dikkat çeken rapor, aşırı nem ve şiddetli yangınların büyük bir tehdit olduğuna, ayrıca hava değişimlerinin koalaların ana besin kaynağı olan okaliptüs yapraklarının kalitesini düşürdüğüne yer verdi.