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Kötü haber: 2050'ye kadar soyları tükenebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 30.06.2020 14:42 | Son Güncelleme

Avustralya’da yürütülen bir parlamento soruşturması, acilen harekete geçilmediği takdirde 2050 yılına kadar Yeni Güney Galler eyaletindeki koalaların soyunun tükenebileceğini ortaya koydu.

Kötü haber: 2050'ye kadar soyları tükenebilir

Avustralya’da geçen yıl aylarca süren orman yangınlarında büyük zarar gören koalaların geleceğine dair neredeyse bir yıldır devam eden parlamento soruşturması tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Doğal yaşam alanları giderek yok olan, iklim krizinin getirdiği aşırı hava olaylarından etkilenen koalaların 2050 yılına kadar Yeni Güney Galler eyaletinden silinebileceği belirtildi.

YAŞAM ALANLARININ DÖRTTE BİRİ YOK OLDU

Soruşturmanın ardından hazırlanan rapor, aylarca süren ve beş milyon hektardan fazla alanın yok olmasına neden olan yangınların, koalaların habitatlarının da yüzde 24’ünü etkilediğini ortaya koydu. Yangından önce eyaletteki koala sayısı 36 bin olarak belirtilirken, en az 5 bin koalanın yangında can verdiği kaydedildi.

Yangından sağ kurtulan koala ölen arkadaşının başında 'yas tuttu'
Ayrıca bölgedeki ağaç kesme ve tarım arazi açma faaliyetlerinin de koalaların hayatta kalmasını zorlaştırdığı dile getirildi.

İklim krizinin etkilerine de dikkat çeken rapor, aşırı nem ve şiddetli yangınların büyük bir tehdit olduğuna, ayrıca hava değişimlerinin koalaların ana besin kaynağı olan okaliptüs yapraklarının kalitesini düşürdüğüne yer verdi.

Araştırmaya liderlik eden Cate Faehrmann, mevcut yasaların yetersiz olduğunu ve koala habitatlarının yok olmasını kolaylaştırdığını söyledi.

Faehrmann, “Koalaları korumak için şu anda yürürlükte olan strateji ve politikalar açık ki işe yaramıyor” dedi.

42 ÖNERİ SUNDULAR

Parlamentoya çağrı yapan araştırmacılar, geride kalan koalaların doğal yaşam alanlarının korunması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Soruşturma komitesi parlamentoya, belli bölgelerde yeni ulusal park alanlarının oluşturulması, tarım arazisi açılmasına son verilmesi gibi önerileri de içeren 42 maddelik bir yol haritası sundu. Parlamento, hangi önerilerin benimseneceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Çevre Bakanı Matt Kean, “Koalalar tüm dünya çapında tanınan ikonik bir Avustralyalı hayvan ve doğal bir hazine, onları gelecek nesiller için korumak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Koalaların kıta çapındaki nüfusları giderek azalıyor. Avustralya Koala Vakfı, geçen yıl 80 binden daha az koalanın kaldığı tahmininde bulunmuştu.

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