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Kötü koku ihbarının yapıldığı evde ceset bulundu!

25.05.2023 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 75 yaşındaki yaşlı adam komşularının apartman içindeki kötü koku sebebiyle yaptığı ihbar üzerine evinde ölü bulundu.

Kötü koku ihbarının yapıldığı evde ceset bulundu!

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Akar Sokak üzerinde bulunan sitedeki 4 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 75 yaşındaki Hasan Demir'in dairesinden gelen koku üzerine komşular şüphelendi.

Durum, yaşlı adamın oğluna ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Yaşlı adamın oğlu polis ekipleriyle beraber daireye girdi. Hasan Demir'in hareketsiz şekilde olduğu görüldü. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Kocaeli ceset

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