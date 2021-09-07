Kötü kokular sonrası ortaya çıktı! Ankara'da çöp evde korkunç son

Olay, öğlen saat 14.00 sularında Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddialara göre akli dengesi yerinde olmayan S.A.’nın (50) kendisine ait olan çöp evinden kokular geldiğini duyan bina sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, girdikleri evde S.A.’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre S.A.’nın vefat sebebi “normal ölüm” olarak değerlendirilse de, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek otopsi raporuyla netleşeceği belirtildi.

EVDE TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Öte yandan belediye ekiplerince söz konusu evde temizleme çalışmaları başlatılarak çöpler tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



