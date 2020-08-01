Kova burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı kova burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan kova burçlarını bu ay neler bekleyecek? Kova burcunu 2020 Ağustos ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında kova burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ağustos aylık burçlarda kova burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Kova Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...
Bu ay yaşamınızdaki yük ve sorumluluklarınızdan uzaklaşmak isteyebilir, ilişkilere odaklanarak daha iyi hissetmek isteyebilirsiniz. Bir süredir iş ve eğitim konularına odaklanmışken artık sosyalleşmeye başlayabilir, ilişkilerde yeni durumlar ve yeni heyecanlar içinde olabilirsiniz.
4-13 ve 24 Ağustos tarihlerinde yoğun bir gündem içinde olabilir, gündeminizdeki her duruma daha çok kafa yorma eğiliminde olabilirsiniz. Geçmiş deneyimler, anılar ve travmalar zihninizde tekrar dönerken, dürtüsel kararlar ve dürtüsel tavırlar içinde olmaktan kaçınmalısınız. Öfke kontrol problemlerine dikkat. Bu tarihlerde tahammül seviyeniz azalabilir, bitirici veya uzaklaşan bir tavırda olabilirsiniz.
7 Ağustos'taki Venüs hareketiyle mesleğinizdeki emek ve çabanızla dikkat çekebilir, üstlerinizden onay ve takdir alabilirsiniz. Eğitim hayatında başarı yakalayabilirsiniz. İş arayanlar hizmet sektörü, kadınlarla ilgili işler ve sağlık alanlarında fırsatlar yakalayabilir. Görüntünüz ve kuracağınız ilişkiler iş hayatında ay boyu daha önemli.
19 Ağustos'ta Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih civarında ilişkilerde beklemediğiniz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Ummadığınız kişilerden destek ve fayda görebilir, bazı yakın ilişkilerde ise samimiyet sorgulamasına düşebilirsiniz.
20 Ağustos'a kadar Merkür, 22 Ağustos'a kadar ise Güneş Aslan burcunda olacak. Bu tarihe kadar daha kalabalık ortamlara katılabilir, tüm ilişkilere koşturmak, iş ve özel hayatınızdaki ilişkileri dengede tutmakla ilgilenebilirsiniz. Kendi işini yapanlar için müşteriler artış gösterebilir.
22 Ağustostan itibaren ise düşüncelerinizi kendinize çekebilirsiniz. Finansal konularda yaratıcı düşünebilir, araştırma içinde olabilirsiniz. Araç ve teknolojik aletler için harcama yapabilir, kredi alabilir, taksitler başlatabilirsiniz.
Astrolog Merve Rençber
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