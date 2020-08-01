Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı kova burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan kova burçlarını bu ay neler bekleyecek? Kova burcunu 2020 Ağustos ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında kova burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ağustos aylık burçlarda kova burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Kova Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...

Kova burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay yaşamınızdaki yük ve sorumluluklarınızdan uzaklaşmak isteyebilir, ilişkilere odaklanarak daha iyi hissetmek isteyebilirsiniz. Bir süredir iş ve eğitim konularına odaklanmışken artık sosyalleşmeye başlayabilir, ilişkilerde yeni durumlar ve yeni heyecanlar içinde olabilirsiniz.

4-13 ve 24 Ağustos tarihlerinde yoğun bir gündem içinde olabilir, gündeminizdeki her duruma daha çok kafa yorma eğiliminde olabilirsiniz. Geçmiş deneyimler, anılar ve travmalar zihninizde tekrar dönerken, dürtüsel kararlar ve dürtüsel tavırlar içinde olmaktan kaçınmalısınız. Öfke kontrol problemlerine dikkat. Bu tarihlerde tahammül seviyeniz azalabilir, bitirici veya uzaklaşan bir tavırda olabilirsiniz.