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  4. Kovid-19 testi pozitif çıkınca damadı eve almadı! Ekipler seferber oldu

Kovid-19 testi pozitif çıkınca damadı eve almadı! Ekipler seferber oldu

03.04.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da damadının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için evden attığı öne sürülen 92 yaşındaki Sabiha Ulu'ya kalacak yer bulabilmek için sağlık ve polis ekipleri seferber oldu.

Kovid-19 testi pozitif çıkınca damadı eve almadı! Ekipler seferber oldu

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde kaldığı damadının evinde dün fenalaşınca Erzurum Şehir Hastanesine götürülen Ulu'ya Kovid-19 testi yaptırıldı.

Ulu ninenin test sonucunun pozitif çıkması üzerine evden atıldığını öğrenen vatandaşlar, polisi aradı.

Mahalleye gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Ulu nineye kalacak yer bulabilmek için çalışma başlattı.

Bir yere gitmek istemeyen ve ekiplerin görüşmesiyle ikna edilerek ambulansa bindirilen Ulu ninenin sokakta kalmaması için sağlık görevlileri ve polis seferber oldu.

BİR AKRABASININ EVİNDE KARANTİNAYA ALINDI

Eve alınmayan Ulu nine, ekiplerin yurt ya da hastaneye yerleştirme teklifini de olumsuz karşıladı.

Zor anlar yaşayan ekipler, son olarak Ulu ninenin telefonla ulaştıkları bir akrabasından olumlu yanıt aldı.

Ulu nine, bu akrabasının ikamet ettiği adrese götürülerek karantinaya alındı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Erzurum

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