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Kovid-19'un yeni alt varyantı Yunanistan'a sıçradı

13.09.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da Kovid-19'un yeni alt varyantı BA.2 tespit edildi. Öte yandan ülkede son bir haftada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 oldu.

Kovid-19'un yeni alt varyantı Yunanistan'a sıçradı

Yunanistan'da Kovid-19'un Omicron varyantının alt varyantı BA.2'ye (BA.2.75.2) (Centaurus) ilk kez rastlandığı bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, 5-11 Eylül haftasında ülkede toplam 33 bin 590 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle, salgının başından beri görülen vaka sayısı 4 milyon 838 bin 811'e yükseldi.

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Aynı hafta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 oldu. Salgının başından bu yana, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 894'e ulaştı.

22 Temmuz – 4 Eylül tarihlerinde 664 örnekte yapılan incelemede ise bir BA.2 (BA.2.75.2) vakasına rastlandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan kovid-19
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