Kovid: İngiltere'de otellerde karantina uygulaması 15 Şubat'ta başlayacak, 'Kırmızı' listede hangi ülkeler var?

Portekiz'in listeye, Brezilya uçuşlarının çoğunun bu ülke üzerinden yapılması nedeniyle listeye dahil edildiği belirtiliyor.

İngiltere'de görülen virüs varyantının Güney Afrika kaynaklı olduğu belirlenmişti. Bu varyanta Brezilya'da da rastlandı.

Hükümetin belirlediği ve koronavirüs vakaları açısından yüksek riskli bulunan 'kırmızı' listede şu ülkeler bulunuyor:

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise hükümetin bu kararının "çok geç ve yetersiz olduğunu" savundu.

Bu otellerde kalanlar, oda ve yemek ücretlerini kendilerini karşılayacak.

Bazı bakanlar otelde karantina uygulamasına tüm ülkelerin dahil edilmesinde ısrar ettiği ancak Başbakan Boris Johnson'ın buna karşı çıktığı öne sürülmüştü.

Yeni Zelanda ve Avustralya'da da benzer bir uygulama var.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, İngiltere'de Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 110 bini geçti. İngiltere, ölümlerde Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor.

