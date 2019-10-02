Köy köy gezip üzüm çeşitlerini korumaya aldılar

Koruma altına alınan üzüm çeşitlerine ilişkin ıslah çalışmaları ile yeni çeşitlerin de üretilmesi için süreç devam ediyor.

Proje kapsamında ekipler, Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş'taki üzüm yetiştiriciliği yapılan yerleri tek tek gezilerek kentlere özgü "Tarsus beyazı", "Topacık", "Müşkü", "Topakkara", "Şiddi", "Şıh", "Kabarcık" ve "Mağrabaşı" gibi 100'ü aşkın üzüm çeşidinden aşılık numune alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Müdürlüğünce 5 yıl önce "Asma Gen Kaynaklarının Korunması, Muhafazası ve Karakterizasyonu" adlı proje başlatıldı.

- "Amacımız gen kaynaklarını korumak"

Proje sorumlusu yüksek ziraat mühendisi Muhammet Ali Gündeşli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iklim ve coğrafi yapısı itibarıyla dünyada gen kaynakları bakımından önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi. Asmanın ilk kültüre alınan yerinin Anadolu toprakları olduğunun bilindiğini aktaran Gündeşli, bu anlamda Türkiye'nin çok zengin gen kaynaklarıyla dikkati çektiğini dile getirdi.

Gündeşli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da desteklediği yerel tohumlarla üretim çalışmaları kapsamında faaliyetler yürüttüklerini belirterek Doğu Akdeniz'deki zengin gen kaynaklarını koruma altına almaya çalıştıklarını dile getirdi.

Beş ili köy köy gezdiklerinin altını çizen Gündeşli, "Bu projemizde zengin olan Anadolu topraklarından Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş'ta il merkezi, ilçeler ve köyleri dolaşarak 5 yıl boyunca yerel gen kaynağımız üzümlerimizle ilgili taramalar yaptık. Bu taramaları yaptıktan sonra bu yerel çeşitlerden aşı kalemleri alınarak aşılama suretiyle bahçeler oluşturduk." dedi.