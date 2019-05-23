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Köy okulu öğrencileri klasik müzikle tanıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından oluşan Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu, Denizli’nin Buldan ilçesi kırsal Kadıköy Mahallesindeki öğrencilere konser verdi.

Köy okulu öğrencileri klasik müzikle tanıştı

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından oluşan Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu, Denizli’nin Buldan ilçesi kırsal Kadıköy Mahallesindeki öğrencilere konser verdi. Klasik müzik ve çok sesli müzik ile tanışan bazı öğrenciler, sahneye gelerek ilk kez tanıştıkları keman, viyola ve viyolonseli çalmaya çalışarak unutulmaz anlar yaşadı.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından oluşan Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu, Buldan’ın kırsal Kadıköy İlk ve Ortaokulunda konser verdi. “Onlar bize gelmiyorsa biz onlara gideriz” sloganı ile kent kent gezerek öğrencilere klasik ve çok sesli müzikle tanıştıran Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu’nun dört gönüllü sanatçısı, Kadıköylü öğrencileri ile buluştu. Etkinliğe, Kadıköy İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin yanı sıra Buldan Belediye Başkan Vekili Musa Çetinel, İlçe Jandarma Komutanı Fahrettin Çoban, Buldan Belediyesi Kültür Hizmetleri Müdürü Okan Çiftçi, Belediye Meclis Üyesi Aysel Mustak ile öğretmenler katıldı.
“Türkiye’nin dört bir yanını gezeceğiz”
Klasik ve çok sesli müziği Türkiye’nin dört bir yanını gezerek öğrencilerle buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen topluluğun gönüllü keman sanatçısı Gündüz Öğüt, öğrencilerin ufuklarının genişlemesini sağlamak ve onları sanatla buluşturmak istediklerini belirtti. Vivaldi’nin Dört Mevsim adlı eseriyle konsere başlayan Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu, seslendirdikleri Beethoven gibi ünlü sanatçılarının eserlerinin yanı sıra “Daha Dün Annemizin Kolları’nda Yaşarken”, Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” eseri de dinleyenleri mest etti.
İlk kez keman, viyola, viyolonsel çaldılar
Kadıköy İlk ve Ortaokulu’ndaki etkinliklerini, İzmir Marşı ile sonlandıran Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu, hiç eline keman, viyola, viyolonsel almayan öğrencileri de sahneye davet etti. Keman, viyola ve viyolonseli ilk kez dokunan ve çalmaya çalışan öğrenciler sahnede unutulmaz anlar yaşadı. Kadıköy İlk ve Ortaokulu Müdürü Muhammed Cem Aktaş, Kadıköylü öğrencilere bu imkânı tanıyan Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu’na teşekkür etti. Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu’nun Kadıköy İlk ve Ortaokulu’ndaki etkinlikleri, aynı zamanda yazar olan keman sanatçısı Gündüz Öğüt’ün söyleşisi ile devam etti.

Köy okulu öğrencileri klasik müzikle tanıştı

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