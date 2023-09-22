HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Köydeki çiftliğe adeta ölüm depolamışlar! Azerbaycan askerleri buldu: Ambulansla taşınanlar şaşkına çevirdi

Köydeki çiftliğe adeta ölüm depolamışlar! Azerbaycan askerleri buldu: Ambulansla taşınanlar şaşkına çevirdi

22.09.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabağ'da ateşkes sağlanmasıyla kontrol yasa dışı Ermeni güçlerden Azerbaycan'a geçti. Kozluköprü köyünde Azerbaycan güçleri keşif yaptı. Köyde bulunanlar şaşkına çevirdi. Öte yandan Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı.

Köydeki çiftliğe adeta ölüm depolamışlar! Azerbaycan askerleri buldu: Ambulansla taşınanlar şaşkına çevirdi

Azerbaycan'ın 24 saatte tamamladığı antiterör operasyonuyla birlikte dünyanın gözü Karabağ'a çevrildi. Yasa dışı Ermeni güçlerin mühimmat depoları ortaya çıktı. Mühimmatların depoya ambulansla taşındığı belirlendi. Öte yandan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının Karabağ’daki Ermenilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için gönderdiği insani yardım malzemelerinin yüklü olduğu araçlar bölgeye hareket etti.

AA-20230921-32209930-32209929-AZERBAYCAN_ORDUSUNUN_KONTROLUNE_GECEN_KOYDE_ERMENI_GUCLERE_AIT_MUHIMMAT_DEPOSU_BULUNDU

ÇİFTLİKTE MÜHİMMAT DEPOSU

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kozluköprü köyündeki bir çiftliğin yapılarından birinde mühimmat deposunun tespit edildiği bildirildi.

AA-20230921-32209930-32209925-AZERBAYCAN_ORDUSUNUN_KONTROLUNE_GECEN_KOYDE_ERMENI_GUCLERE_AIT_MUHIMMAT_DEPOSU_BULUNDU

AMBULANSLA TAŞIMIŞLAR

Füze, top mermisi, mayın ve farklı kalibrelerdeki mermilerin yer aldığı deponun uzun süredir kullanıldığı, mühimmatların depoya ambulansla taşındığının belirlendiği kaydedildi.

AA-20230921-32209930-32209926-AZERBAYCAN_ORDUSUNUN_KONTROLUNE_GECEN_KOYDE_ERMENI_GUCLERE_AIT_MUHIMMAT_DEPOSU_BULUNDU

AZERBAYCAN'DAN KARABAĞ'DAKİ ERMENİLERE İNSANİ YARDIM

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ’daki Ermeni nüfusun temsilcilerinin dün Azerbaycan’ın Yevlah şehrinde yaptığı görüşmede insani yardım konusu da gündeme gelmişti.

Ermeni nüfusun temsilcileri Azerbaycan’dan bölgedeki Ermenilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için istekte bulunmuştu.

Bu talep doğrultusunda Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığınca hazırlanan insani yardımları taşıyan 2 tır ve 2 kamyon Ağdam şehrine doğru yola çıktı.

40 ton gıda ve temizlik ürününün yanı sıra ekmek de taşıyan araçlar Ağdam'dan geçerek Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi şehrine ulaşacak ve yardımlar bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Karabağ Bölge Müdürü Mirali Feyzivey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabağ’daki Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardımlara devam edeceklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

AA-20230921-32209930-32209927-AZERBAYCAN_ORDUSUNUN_KONTROLUNE_GECEN_KOYDE_ERMENI_GUCLERE_AIT_MUHIMMAT_DEPOSU_BULUNDU

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

AA-20230921-32209930-32209928-AZERBAYCAN_ORDUSUNUN_KONTROLUNE_GECEN_KOYDE_ERMENI_GUCLERE_AIT_MUHIMMAT_DEPOSU_BULUNDU

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boğazda hareketli dakikalar! 183 metre boyunda...Boğazda hareketli dakikalar! 183 metre boyunda...
Mersin'de şafak operasyonu, hepsi yakalandı! Dublör kullanıyorlarmış, aralarında avukat ve memurlar da varMersin'de şafak operasyonu, hepsi yakalandı! Dublör kullanıyorlarmış, aralarında avukat ve memurlar da var
Bahçelievler'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, araçtan çıkan silahlar dikkat çekti…Bahçelievler'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, araçtan çıkan silahlar dikkat çekti…
Anahtar Kelimeler:
Karabağ Azerbaycan Ermenistan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...

Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu

Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.