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Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 09:26 | Son Güncelleme

Bursa'da bir dağ köyü, yabani hayvanlardan korunmak için dikenli tellerle çevrildi. Köye, demir kapıdan girilip çıkılabiliyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin Ömeraltı köyü sakinleri, yabanî hayvanların saldırılarından korunmak için çareyi dikenli telde buldu. Köylüler, tam 30 yıldır, etrafını dikenli tellerle çevirdikleri köylerini ayı ve kurtların tehlikesinden uzak tutuyor. Ormanların içinde bulunan köyün arazilerinde çok sayıda ayı, domuz, kurt ve başka yabanî hayvan bulunuyor. Yabanî hayvanlar köye kadar gelmeye başlayınca köylüler hem kendilerini, hem de hayvanlarını korumak için köyün etrafını 5 kilometrelik tel örgüyle çevirdi. Köye girmek isteyenler ise demir kapıyla karşılaşıyor. Köyün sakinleri ve misafirler kapıyı açtıktan sonra araçla ve yaya olarak köye girebiliyor. Köyün sakinlerine demir kapıyı açarak girmek normal gelirken, köye ilk defa gelenler ise büyük şaşkınlık yaşıyor. Bazı misafirler köyde bir şey olduğunu düşünerek kapının önünde uzun süre bekliyor.

'İLK DEFA GELENLER KAPIYI GÖRÜNCE ŞAŞIRIYORLAR'

Köylerine tel örgüyü yabanî hayvanlardan korunmak için çektiklerini ifade eden muhtar Yakup Yıldız, "Köyümüzün tarihî çok eski. Göçebe hayatı bitti denildikten sonra köyümüz yerleşik düzene geçmiş, bölgenin kurulan ilk köylerinden biri. Köyümüz ormanların içinde. Her yeri ormanlarla çevrili. Arazisi çok geniş. Bal böyle olunca burada yabanî hayvan çok fazla, hayvanlardan korunmak için köyümüzün etrafını tel örgüyle çevirdik. 30 yıldır köyümüz bu şekilde tel örgüyle çevrili. Köyün girişinde kapı mevcut. Köye girmek isteyenler kapıyı açıp giriyor. Köylüler bu duruma alışık, ama dışarıdan ilk defa gelenler karşılarında kapıyı görünce şaşırıyor. Burada uzun süre bekleyenler oluyor. Biz de durumu kendilerine izah ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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