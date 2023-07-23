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Köylüler isyan etti, yolu kapattı! "Duş almak için akrabalarımıza gidiyoruz"

23.07.2023 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında sıklıkla yaşanan su kesintisi sıkıntısı Yalova'daki Kirazlı köyü sakinlerini isyan ettirdi. Hayvanlarının susuzluktan öldüğünü belirten bir köylü yolu kapatarak durumu protesto etti. Diğer köylülerinden destek vermesiyle büyüyen protesto nedeniyle sürücüler başka güzergahlara yönlendirildi. Bazı köylüler duş almak için akrabalarına gittiklerini belirterek yetkililere seslendi

Köylüler isyan etti, yolu kapattı! "Duş almak için akrabalarımıza gidiyoruz"

Yalova merkeze bağlı Kirazlı köyünde hayvanları susuzluktan öldüğünü iddia eden besici inekleriyle yol kapatırken susuzluk yaşayan köylüler de eyleme destek verdi.

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SÜRÜCÜLER FARKLI GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLDİ

Geçtiğimiz günlerde susuzluk nedeniyle basın açıklaması yaparak isyan eden Elmalık köyü halkının ardından aynı sıkıntıyı yaşayan Kirazlı köylüleri de yol kapatarak yaşanan duruma tepki gösterdi. Eylemde susuzluktan kırılan büyükbaş hayvanlara pet şişeyle su içirildi. Bölgede jandarma ekipleri trafikte aksama olmaması için sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

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100 KİŞİ TOPLANDI

Köyde 2 aydır yaşanan su kesintileri nedeniyle 2 büyükbaş hayvanının öldüğünü ileri süren Metin Aslan, sürüsüyle köy yolunu kapattı. Besiciye kısa süre içinde köy halkı da destek vererek eyleme destek oldu. Yaklaşık 100 kişi yol kapama eylemine katıldı. Besici Metin Aslan, Kirazlı ve Elmalık köyünde 2 aydır suların olmadığını söyledi. Yetkililerin suyun neden verilmediği hakkında açıklama yapmadığını ifade eden Aslan, bu süreçte 2 ineğinin hastalık yaşamadan öldüğünü, nedeninin ise susuzluk olabileceğini iddia etti.

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"DUŞ ALMAK İÇİN AKRABALARIMIZA GİDİYORUZ"

Kirazlı Köyü Muhtarı Mustafa Temel ise susuzluk nedeniyle yaşanan mağduriyeti dile getirerek, “1 gün su geliyor, bir gün gelmiyor. Ayıptır.” dedi. Eyleme katılan vatandaşlar ise ‘Su istiyoruz’ sloganları attı. Elleriyle pet şişeden döktüğü suları ineklere veren vatandaşlar akrabalarına duş yapmak için gittiklerini söyledi.

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SÖZ ALDILAR, EYLEMİ SONLANDIRDILAR

Eylem sırasında bölgeye getirilen su tankeriyle büyükbaş hayvanlara bu kez kovalarla su verildi. Yetkililerden sorunun çözümü için söz alan vatandaşlar eylemlerine son verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova su kesintisi

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