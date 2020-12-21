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Köylülerin saldırısına uğradı! 'Can güvenliğim yok' diyerek yetkililerden yardım istedi

21.12.2020 14:20 | Son Güncelleme:
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Köylülerin saldırısına uğradı! 'Can güvenliğim yok' diyerek yetkililerden yardım istedi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe köyünün üniversite mezunu 26 yaşındaki muhtarı Meryem Önkür, bir grup köylünün saldırısına uğradığını ileri sürdü. Saldırı sırasında cep telefonuyla görüntü çektiğini ve saldırganlardan şikayetçi olacağını söyleyen Önkür, "Can güvenliğim yok, devlet büyüklerimden bana destek olmalarını istiyorum" dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Meryem Önkür, 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Doğubayazıt'a bağlı 250 haneli, 500 nüfuslu Dalbahçe köyüne muhtar oldu. Önkür, içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle bir grubun saldırısına uğradı. Fiziki ve sözlü saldırıdan diğer köylülerin yardımıyla kurtulan Önkür, şikayetçi olacağını söyledi.

'CAN GÜVENLİĞİM YOK'

Saldırı anını cep telefonuyla kaydettiğini, ilgili kurumlara şikayette bulunacağını belirten Önkür, "Daha öncede aynı kişi ve kişilerin saldırısına maruz kaldım. Köye ve köylülerime hizmet yapmamı sürekli sözlü ve fiziki saldırıları ile engellemeye çalışan kişilerden çok rahatsız oldum, psikolojim bozuldu. Ben hizmet yapmaya çalışıyorum. Hizmetin karşılığı saldırı olmamalı. Can güvenliğim yok, devlet büyüklerimden bana destek olmalarını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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