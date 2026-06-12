KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Koyun otlatırken 2 dil öğrendi! Üniversiteyi birincilikle bitiren genç kızın hikayesi

Denizli'de çobanlık yaparken İngilizce ve Almanca öğrenen Dalya Toktaş, azmi ve başarısıyla dikkat çekti. Gökpınar Baraj Gölü kıyısında ailesine destek olurken eğitim hayatını da aksatmayan genç kız, yoğun çalışma temposuna rağmen üniversitedeki Dış Ticaret Bölümünü birincilikle tamamlayarak örnek bir başarı hikayesine imza attı.

Koyun otlatırken 2 dil öğrendi! Üniversiteyi birincilikle bitiren genç kızın hikayesi

Aslen Tavaslı olan, Almanya'da uzun yıllar yaşayan Hamza Toktaş'ın kesin dönüş yaparak dededen kalma çobanlık mesleğine başlamasıyla birlikte hayatlarını doğayla iç içe sürdüren Toktaş ailesi, üretim ve eğitim yaşamını birlikte yürütmeye başladı.

Son 7 yıldır Gökpınar Baraj Gölü çevresindeki meralarda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hamza Toktaş, kızları İlayda ve Dalya Toktaş ile birlikte hem sürülerini otlattı.

Koyun otlatırken 2 dil öğrendi! Üniversiteyi birincilikle bitiren genç kızın hikayesi 1

ÇOBANLIK YAPARKEN 2 DİL ÖĞRENDİ

Almanca bilen babalarının desteğiyle yabancı dile merak salan İlayda ve Dalya Toktaş, çobanlık yaparken İngilizce ve Almancayı öğrenerek, akıcı bir şekilde kullanmaya başladı.

Çobanlık yapan Dalya Toktaş, bir yandan ailesine destek olurken diğer taraftan ise üniversite eğitimini başarıyla tamamladı. Derslerine düzenli devam eden Toktaş, yoğun yaşam temposuna rağmen Dış Ticaret Bölümünü birincilikle bitirerek önemli bir başarı elde etti.

"HEM AİLE İŞİMİZE KATKI SAĞLADIM HEM DE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİMİ AKSATMADIM"

Dalya Toktaş hem eğitim hayatı hem de aile yaşantısını birlikte sürdürmekten gurur duyduğunu belirterek, "Uzun yıllar Almanya'da yaşadık. Türkiye'ye döndükten sonra babam çobanlık mesleğini sürdürdü. Biz de hem ona destek olduk. Hem aile işimize katkı sağladım hem de üniversite eğitimimi aksatmadım Bölüm birincisi olmak benim için büyük bir mutluluk. Başarımı aileme armağan ediyorum" dedi.

Koyun otlatırken 2 dil öğrendi! Üniversiteyi birincilikle bitiren genç kızın hikayesi 2

"KOYUNLARI OTLATIRKEN BİLE YABANCI DİL KONUŞUYORUZ"

Baba Hamza Toktaş ise çocuklarının hem eğitimli hem de çalışkan bireyler olarak yetişmesinden büyük gurur duyduğunu ifade etti. Toktaş, "Almanya'dan döndükten sonra doğaya ve üretime geri döndük. Çobanlık bizim için sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi. Kızlarım hem hayvanlarımızla ilgileniyor hem de eğitimlerini sürdürüyor. Dalya'nın üniversiteyi birincilikle bitirmesi bizi çok mutlu etti. Emeklerinin karşılığını aldı. Koyunlarımızı otlatırken bile İngilizce ve Almanca konuşuyoruz. Bu hem dillerini unutmamaları hem de kültürel birikimlerini korumaları için güzel bir yöntem oldu" dedi.

Koyun otlatırken 2 dil öğrendi! Üniversiteyi birincilikle bitiren genç kızın hikayesi 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Penceresinin önüne bu 6 bitkiyi koyanlar yazın klima açmıyor!Penceresinin önüne bu 6 bitkiyi koyanlar yazın klima açmıyor!
Karıncaları evden uzak tutmanın sırrı ortaya çıktı!Karıncaları evden uzak tutmanın sırrı ortaya çıktı!

Anahtar Kelimeler:
Çoban Denizli üniversite
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.