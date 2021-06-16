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  4. Koyunlarını otlatırken buldu! Kazmasını küreğini alan buraya koşuyor

Koyunlarını otlatırken buldu! Kazmasını küreğini alan buraya koşuyor

16.06.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika'nın dört bir yanından binlerce insan elmas olduğuna inanılan değerli taşları aramak için bölgede bulunan bir köye akın etti. Hayvanlarını otlatan bir çobanın çağrısı üzerine köye gelen binlerce kişi için bu taşlar 'kurtuluş' olarak görülüyor. Uzak bir yerleşim yerinden gelen bir kişi, ''Bu taşlar bizim kaderimizi değiştirecek'' şeklinde konuşuyor.

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Güney Afrika'da binden fazla insan elmas olduğuna inanılan değerli taşları aramak için ülkenin KwaZulu-Natal eyaletindeki KwaHlathi köyüne akın etti. Bazılarının kuvars kristalleri olduğuna inandığı taşlara ulaşabilmek için köylüler, Cumartesi gününden beri kazı yapıyorlar.

SATMAYA BAŞLADILAR

Eline kazmasını küreğini alanın koştuğu yerin, çakıllı ve engebeli olması ise Afrikalı köylüleri yıldırmıyor. Hatta bazıları tanımlanamayan taşları satmaya bile başladı.

27 yaşındaki 2 çocuk babası bir köylü, ''Burada kimsenin düzgün bir işi yok. Bu taşlar bizim hayatımızın değişeceğini gösteriyor. Bu taşlar bizim kaderimizi değiştirecek. Taşlarla eve döndüğümde ailem çok sevindi'' derken, Skhumbuzo Mbhele adındaki başka bir köylü, "Hayatımda bir pırlanta ne gördüm ne de dokundum. Pırlantaya ilk kez burada dokunuyorum" dedi.

''SAKİN VE SABIRLI OLUN''

Güney Afrika'nın madencilik departmanı, sahayı araştırmak için bir jeolog ve madencilik uzmanı ekibi gönderdi. Eyalet hükümeti yetkilileri, derinlemesine bir inceleme yapılması için çalışma yapılacağını söylerken Güney Afrikalı yetkililer, "sakin ve sabırlı olun" çağrısında bulunuyor.

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