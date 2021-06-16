Koyunlarını otlatırken buldu! Kazmasını küreğini alan buraya koşuyor

Güney Afrika'da binden fazla insan elmas olduğuna inanılan değerli taşları aramak için ülkenin KwaZulu-Natal eyaletindeki KwaHlathi köyüne akın etti. Bazılarının kuvars kristalleri olduğuna inandığı taşlara ulaşabilmek için köylüler, Cumartesi gününden beri kazı yapıyorlar.

SATMAYA BAŞLADILAR

Eline kazmasını küreğini alanın koştuğu yerin, çakıllı ve engebeli olması ise Afrikalı köylüleri yıldırmıyor. Hatta bazıları tanımlanamayan taşları satmaya bile başladı.

27 yaşındaki 2 çocuk babası bir köylü, ''Burada kimsenin düzgün bir işi yok. Bu taşlar bizim hayatımızın değişeceğini gösteriyor. Bu taşlar bizim kaderimizi değiştirecek. Taşlarla eve döndüğümde ailem çok sevindi'' derken, Skhumbuzo Mbhele adındaki başka bir köylü, "Hayatımda bir pırlanta ne gördüm ne de dokundum. Pırlantaya ilk kez burada dokunuyorum" dedi.

''SAKİN VE SABIRLI OLUN''

Güney Afrika'nın madencilik departmanı, sahayı araştırmak için bir jeolog ve madencilik uzmanı ekibi gönderdi. Eyalet hükümeti yetkilileri, derinlemesine bir inceleme yapılması için çalışma yapılacağını söylerken Güney Afrikalı yetkililer, "sakin ve sabırlı olun" çağrısında bulunuyor.



