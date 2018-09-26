Kozanın Sırrı AŞK ile Devam Ediyor

2016 yılında çıkan ve bugün 3.baskısı yayımlanan “Kozadan Çıkmak” kitabının yazarı, kişisel gelişim eğitmeni Hatice Beyza Bulut, Türk yazın dünyası için yeni bir değeri daha okuyucularla buluşturmaya hazırlanıyor.

“Kozadan Çıkmak” kitabının devamı niteliğinde olan Kozanın Sırrı Aşk, spiritüel dünyaya meraklı ve sorgulayan okuyucuların bir solukta okuyacağı bir eser. Duru anlatımı ve akıcılığı ile ön plana çıkan eser, Destek Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturulacak.

Büyük bir aşkla başlayan evlilik, sonrasında doğan engelli bir evlat ve doktorlar tarafından yaşamaz denilen o evladın bugünlere gelmesini sağlayan kocaman yürekli bir aile. İşte Kozanın Sırrı Aşk’ta siz de bu AŞK’ın sırrına erişecek ve kitabı başucunuzdan ayıramayacaksınız.

Kozanın Sırrı Aşk’ın yazarı Hatice Beyza Bulut, “Nereden bilebilirdim ‘Yaşamaz' denen kızımın benim için yaşam kaynağı olacağını? Nerden bilebilirdim, kızıma derman ararken kendime şifa bulacağımı? Benim serüvenim bir hastane odasından Yaradan'a kavuşma yolculuğudur. ‘İpek Bade’min varlığıyla ÖZ'ümü bulmamdır. ÖZ'üne ulaşan misyonunu bilir. Geriye ne sonsuz acı, ne de hesap kitap kalır artık” dedi.