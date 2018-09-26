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Kozanın Sırrı AŞK ile Devam Ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 17:51 | Son Güncelleme

Hatice Beyza Bulut’un 2. kitabı olan ''Kozanın Sırrı; Aşk'' 24 Eylül’de tüm kitapçılarda raflardaki yerini alacak.

Kozanın Sırrı AŞK ile Devam Ediyor

2016 yılında çıkan ve bugün 3.baskısı yayımlanan “Kozadan Çıkmak” kitabının yazarı, kişisel gelişim eğitmeni Hatice Beyza Bulut, Türk yazın dünyası için yeni bir değeri daha okuyucularla buluşturmaya hazırlanıyor.

“Kozadan Çıkmak” kitabının devamı niteliğinde olan Kozanın Sırrı Aşk, spiritüel dünyaya meraklı ve sorgulayan okuyucuların bir solukta okuyacağı bir eser. Duru anlatımı ve akıcılığı ile ön plana çıkan eser, Destek Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturulacak.

Büyük bir aşkla başlayan evlilik, sonrasında doğan engelli bir evlat ve doktorlar tarafından yaşamaz denilen o evladın bugünlere gelmesini sağlayan kocaman yürekli bir aile. İşte Kozanın Sırrı Aşk’ta siz de bu AŞK’ın sırrına erişecek ve kitabı başucunuzdan ayıramayacaksınız.

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Kozanın Sırrı Aşk’ın yazarı Hatice Beyza Bulut, “Nereden bilebilirdim ‘Yaşamaz' denen kızımın benim için yaşam kaynağı olacağını? Nerden bilebilirdim, kızıma derman ararken kendime şifa bulacağımı? Benim serüvenim bir hastane odasından Yaradan'a kavuşma yolculuğudur. ‘İpek Bade’min varlığıyla ÖZ'ümü bulmamdır. ÖZ'üne ulaşan misyonunu bilir. Geriye ne sonsuz acı, ne de hesap kitap kalır artık” dedi.

Aşk'tır her şey, Aşk'adır tek hitap

Hayatın insan için bir yanıyla ömür dediğimiz bir süreç olduğuna dikkat çeken Bulut son olarak kitabı hakkında şunları söyledi:

“Dış dünyada yaptığımız yolculuğumuzun yanı sıra, içimize de yolculuğumuz önemlidir. Herkesin bir hikâyesi var, herkesin bir hayat mücadelesi. Herkes kendi kozasını örüyor ve amacı kozasından çıkmak. Rengârenk kanatlarla kozadan çıkmayı başarmalıyız. Hem madden hem de manen. Tek hayali uçmak olan kozanın kahramanlarıyız ve hayata nasıl bir bakış açısıyla baktığımız bizleri o kozada ya hapis yapar ya da özgürleştirir. Bütün mesele SIR'a ermektir. Tüm bunları spiritüel bakış açısıyla dile getirdiğim kitabımda kozamızın sırrına ortak olmaya ne dersiniz?”

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Kozanın Sırrı; Aşk Hatice Beyza Bulut

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