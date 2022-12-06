Kozzy AVM çalışma saatleri nedir? Kozzy AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kozzy AVM 2010 yılında İstanbul’un Kadıköy ilçesinde açılmış bir alışveriş merkezidir. Semt alışveriş merkezi tarzında tasarlanan alışveriş merkezi, butik bir alışveriş ve kültür merkezi olarak faaliyetini devam ettirir. Ziyaretçilerin gündelik ihtiyaçlarını kolayca sağlayabilecekleri mağazaları bünyesinde bulundurur. Modern mimarisiyle ziyaretçilere keyifli bir alan ve buluşma noktası sağlayan Kozzy AVM semt sıcaklığında daha pratik bir alışveriş ortamı sağlar.

Kozzy AVM saat kaçta açılıyor?

400 kişi kapasiteli Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi, çeşitli sergi salonları ve açık hava terasları ile misafirlerine hem alışveriş hem de tiyatro, sinema gibi kültürel aktiviteleri de bir arada sunar. Kozzy AVM çalışma saatleri arasında alışveriş merkezinin sunduğu alışveriş ve sanatsal imkânlardan yararlanmak mümkündür. İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer alan ve Kozzy AVM sunduğu pratik ve kolay alışveriş imkânıyla pek çok ziyaretçi tarafından tercih edilir. Kozzy AVM açılış saati hafta içi her gün sabah saat 10.00 olarak belirlenmiştir.

Kozzy AVM saat kaçta kapanıyor?

Hem alışveriş hem de bir kültür merkezi hâline gelen Kozzy AVM çalışma saatleri arasında öğle arası yoktur ve kapanışa kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder. Kozzy AVM kapanış saati hafta içi her akşam saat 22:00’ dır. Bu saatten itibaren alışveriş merkezi hizmetine son vermektedir.

Kozzy AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Haftanın yedi günü de hizmet veren Kozzy AVM hafta sonu çalışma saatleri, hafta içi mesai saatleriyle aynıdır. Herhangi bir düzenleme olmadığı takdirde Kozzy AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati 10.00 ila 22.00 arasındadır. Kozzy AVM hafta sonu da kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam eder. Kozzy AVM hafta sonu çalışsa da alışveriş merkezi içerisindeki mağazaların çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Aynı zamanda Kozzy AVM resmî tatillerde ve dinî bayramlarda da aynı saatlerde hizmet vermeye devam eder.



